Первый сеяный вылетел. На турнире АТР 250 в Аделаиде определены финалисты
Феликс Оже-Альяссим выбил Томми Пола, Себастьян Корда прошел Миомира Кецмановича
10 января состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира АТР 250 в Аделаиде, Австралия.
Первый сеяный Томми Пол не сумел выйти в решающий поединок, проиграв Феликсу Оже-Альяссиму. Из-за этого поражения Пол упустил шанс дебютировать в топ-10.
В финале канадец сыграет против второй ракетки соревнований Себастьяна Корды, который прошел Миомира Кецмановича.
Для Оже-Альяссима это будет 16-й финал на уровне АТР, в котором он поборется за 6-й трофей. Корда проведет 9-й решающий поединок и попробует выиграть 3-й титул.
АТР 250 Аделаида. Хард. 1/2 финала
Томми Пол [1] – Феликс Оже-Альяссим [5]
Миомир Кецманович – Себастьян Корда [2]
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