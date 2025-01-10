Первый сеяный вылетел. На турнире АТР 250 в Аделаиде определены финалисты

10 января состоялись матчи 1/2 финала хардового турнира АТР 250 в Аделаиде, Австралия.

Первый сеяный Томми Пол не сумел выйти в решающий поединок, проиграв Феликсу Оже-Альяссиму. Из-за этого поражения Пол упустил шанс дебютировать в топ-10.

В финале канадец сыграет против второй ракетки соревнований Себастьяна Корды, который прошел Миомира Кецмановича.

Для Оже-Альяссима это будет 16-й финал на уровне АТР, в котором он поборется за 6-й трофей. Корда проведет 9-й решающий поединок и попробует выиграть 3-й титул.

АТР 250 Аделаида. Хард. 1/2 финала

Томми Пол [1] – Феликс Оже-Альяссим [5]

Миомир Кецманович – Себастьян Корда [2]