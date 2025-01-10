Стало известно, сколько Неймар заработал за 42 минуты на поле за Аль-Хиляль
Из-за травм бразильский форвард сыграл лишь в двух матчах
32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар заработал в Саудовской Аравии 101 миллион евро.
Интересно, что форвард сыграл за клуб лишь 42 минуты в двух матчах.
Получается, что каждая минута Неймара на поле обошлась «Аль-Хилялю» в 2 миллиона 404 тысячи 762 евро.
Кроме того, контракт Неймара завершится только летом 2025 года, поэтому игрок еще не получил окончательную зарплату в клубе.
Неймар долго восстанавливался после травмы, которую получил сразу после перехода в клуб Саудовской Аравии. Почти через год он восстановился, но в следующем матче снова травмировался.
Ранее Неймар сообщил, что хочет играть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года.
🚨💰Neymar received €101 million for playing only 2 matches in 2024 or a total of 42 minutes, for Al-Hilal! pic.twitter.com/EV3lZnizAv— Football Hub (@FootbalIhub) January 10, 2025
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