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Саудовская Аравия
10 января 2025, 19:25 |
924
7

Стало известно, сколько Неймар заработал за 42 минуты на поле за Аль-Хиляль

Из-за травм бразильский форвард сыграл лишь в двух матчах

10 января 2025, 19:25 |
924
7
Стало известно, сколько Неймар заработал за 42 минуты на поле за Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар заработал в Саудовской Аравии 101 миллион евро.

Интересно, что форвард сыграл за клуб лишь 42 минуты в двух матчах.

Получается, что каждая минута Неймара на поле обошлась «Аль-Хилялю» в 2 миллиона 404 тысячи 762 евро.

Кроме того, контракт Неймара завершится только летом 2025 года, поэтому игрок еще не получил окончательную зарплату в клубе.

Неймар долго восстанавливался после травмы, которую получил сразу после перехода в клуб Саудовской Аравии. Почти через год он восстановился, но в следующем матче снова травмировался.

Ранее Неймар сообщил, что хочет играть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Неймар
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Serhii P.
Красава, розвів лохів як пачку Юпі 
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nazarbaevmerei
Южный Казахстан:  Тараз, Шымкент, Туркестан,  Талдыкорган, Алматы, Кунаев, проживает очень много Украинцы, Украинцы самый великий и добрый народ, русский народ говно. 
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0
nazarbaevmerei
Привет из Казахстана 🇰🇿 у нас проживает 1 миллион 800 тысячи Украинцев. Слава Украина 🇺🇦.  
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0
Gargantua81
когда он ради денег решил уйти из Барселоны, то после того уже фактически и не играл.
исключительно разводил шейхов на деньги
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0
Saar
Трьох гравців знаю, які травмуються майже постійно: Неймар, Циганков і Ярмоленко. 
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0
BUCH
Сумно… Що багато людей не розуміє, що саудитам - просто скучно))) і вони втілюють свої фантазії в реальність… мінімальні .., але це, я так думаю, тільки початок!)
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0
Fuz1982z
ото дибільні араби
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0
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