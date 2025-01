Стало известно, сколько Неймар заработал за 42 минуты на поле за Аль-Хиляль

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар заработал в Саудовской Аравии 101 миллион евро.

Интересно, что форвард сыграл за клуб лишь 42 минуты в двух матчах.

Получается, что каждая минута Неймара на поле обошлась «Аль-Хилялю» в 2 миллиона 404 тысячи 762 евро.

Кроме того, контракт Неймара завершится только летом 2025 года, поэтому игрок еще не получил окончательную зарплату в клубе.

Неймар долго восстанавливался после травмы, которую получил сразу после перехода в клуб Саудовской Аравии. Почти через год он восстановился, но в следующем матче снова травмировался.

Ранее Неймар сообщил, что хочет играть за сборную Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

