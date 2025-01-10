Недопонимание между тренером и президентом. Барселона интересуется звездой

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, президент клуба Жоан Лапорта очень хочет видеть 25-летнего футболиста в клубе. Тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик не разделяет желания Лапорты, ибо считает, что португалец попросту не нужен команде и принесет лишь дисбаланс. Президент испанского гранда готов использовать свое влияние для того, чтобы трансфер состоялся.

Итальянский гранд будет требовать за футболиста 90 миллионов евро, что является еще одной преградой для Леау на пути в Каталонию.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова сделать все ради трансфера английской суперзвезды.