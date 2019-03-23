Майами. Гарсия и Квитова вышли в четвертый круг (обновляется)

Поветкин без скандала ещё не на один бой не договорился...

Самый "трезвый " спортсмен. И родину любит и не болеет патриотизмом, который ныне приобрёл нездор...

Болеет за монахов РПЦ, что есть силы срущих Украине - "прекрасное" мнение из-за поребрика.

Беспредел! Против одной Армении, играют сразу две сборные - Босния и Герцеговина...

А если бы португальцы все стартанули раньше, или навесили точнее? Мы бы гордились что не 0:5, а 0...

22:16 — _ENJOY

Интересно просто.. А какой был план!?

22:15 — _ENJOY

Ну если тебе так легче мнение неизвестного посетителя сайта, ты уже даже не смешной а странн...

22:13 — «ФФУ – М а ф і я!»

За то что Шева выполнял план по количеству игроков Шахтера в сборной Украины. Ты признал, что име...

22:13 — Андрей Овчаренко

Ну вообще-то да, я хз как (или чем) надо смотреть матчи, чтобы этого не видеть, серьезно.

22:12 — «ФФУ – М а ф і я!»

Ніхто не бачить крім вболівальників Шахтаря