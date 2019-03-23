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Майами. Гарсия и Квитова вышли в четвертый круг (обновляется)

На турнире Miami Open проходят матчи третьего круга

  • 23.03.2019 20:40
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Майами. Гарсия и Квитова вышли в четвертый круг (обновляется)
© Jimmie48 Photography. Каролин Гарсия
В субботу, 23 марта, на престижном турнире в серии Premier Mandatory в Майами проходят поединки третьего круга.
 
 
Майами. Третий круг
 
Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Гергес (Германия) – 6:0, 7:5
Петра Квитова (Чехия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 3:6, 6:4
Эшли Барти (Австралия) – Саманта Стосур (Австралия) – 6:0, 6:3
 
Наоми Осака (Япония) – Се Шувэй (Тайвань)
Виктория Кужмова (Словакия) – Кики Бертенс (Нидерланды)
Моника Никулеску (Румыния) – Каролин Возняцки (Дания)
Айла Томлянович (Хорватия) – Анетт Контавейт (Эстония)
Бьянка Андрееску (Канада) – Анжелик Кербер (Германия)
 
Остальные матчи третьего круга состоятся в игровой день 24 марта.
 
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Источник — Sport.ua

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