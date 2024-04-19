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  4. Калинина идет за титулом. Определились все участницы 1/2 финала в Руане
WTA
19 апреля 2024, 22:24 |
1414
1

Калинина идет за титулом. Определились все участницы 1/2 финала в Руане

Ангелина имеет хорошие шансы побороться за победу на соревнованиях во Франции

19 апреля 2024, 22:24 |
1414
1
Калинина идет за титулом. Определились все участницы 1/2 финала в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Руане.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, получившая от организаторов третий номер посева, оказалась сильнее Мирры Андреевой. Далее она сыграет против Магда Линетт из Польши.

Руан. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Магда Линетт – Аранча Рус – 7:6(9), 6:1
Ангелина Калинина [3] – Мирра Андреева [5] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Слоан Стивенс [6] – Юань Юэ [4] – 6:2, 6:2
Каролин Гарсия [2] – Елена Габриэла Руcе [Q] – 6:3, 6:4

Руан. Пары 1/2 финала

Магда Линетт – Ангелина Калинина [3]
Слоан Стивенс [6] – Каролин Гарсия [2]

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Определились все участницы 1/4 финала в Руане
Аранча Рус Слоан Стивенс Ангелина Калинина Каролин Гарсия Магда Линетт Елена-Габриэла Русе Юань Юэ WTA Руан Мирра Андреева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
По іменам, звісно другий півфінал сильніший, схожий на прихований фінал. Але грають не імена, а люди. Аби тільки завтра проти Ліннет не вирішіла заздалегідь, що фінал вже в неї в кишені.
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