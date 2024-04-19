Калинина идет за титулом. Определились все участницы 1/2 финала в Руане

Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Руане.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, получившая от организаторов третий номер посева, оказалась сильнее Мирры Андреевой. Далее она сыграет против Магда Линетт из Польши.

Руан. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Магда Линетт – Аранча Рус – 7:6(9), 6:1

Ангелина Калинина [3] – Мирра Андреева [5] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Слоан Стивенс [6] – Юань Юэ [4] – 6:2, 6:2

Каролин Гарсия [2] – Елена Габриэла Руcе [Q] – 6:3, 6:4

Руан. Пары 1/2 финала

Магда Линетт – Ангелина Калинина [3]

Слоан Стивенс [6] – Каролин Гарсия [2]