WTA19 апреля 2024, 22:24 |
1414
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Калинина идет за титулом. Определились все участницы 1/2 финала в Руане
Ангелина имеет хорошие шансы побороться за победу на соревнованиях во Франции
19 апреля 2024, 22:24 |
1414
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Состоялись матчи 1/4 финала на грунтовом турнире WTA 250 в Руане.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина, получившая от организаторов третий номер посева, оказалась сильнее Мирры Андреевой. Далее она сыграет против Магда Линетт из Польши.
Руан. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Магда Линетт – Аранча Рус – 7:6(9), 6:1
Ангелина Калинина [3] – Мирра Андреева [5] – 6:4, 7:5
Нижняя часть сетки
Слоан Стивенс [6] – Юань Юэ [4] – 6:2, 6:2
Каролин Гарсия [2] – Елена Габриэла Руcе [Q] – 6:3, 6:4
Руан. Пары 1/2 финала
Магда Линетт – Ангелина Калинина [3]
Слоан Стивенс [6] – Каролин Гарсия [2]
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Комментарии 1
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По іменам, звісно другий півфінал сильніший, схожий на прихований фінал. Але грають не імена, а люди. Аби тільки завтра проти Ліннет не вирішіла заздалегідь, що фінал вже в неї в кишені.
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