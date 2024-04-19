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WTA
19 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 19 апреля 2024, 13:23
502
0

Определились все участницы 1/4 финала в Руане

Ангелина Калинина продолжает борьбу за трофей

19 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 19 апреля 2024, 13:23
502
0
Определились все участницы 1/4 финала в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялись матчи второго раунда на грунтовом турнире WTA 250 в Руане.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, получившая от организаторов третий номер посева, в двух сетах выиграла у Мартины Тревизан из Италии.

Также следует отметить вылет первой сеяной Анастасии Павлюченковой, которая проиграла Аранче Рус из Нидерландов.

Руан. Второй круг

Верхняя часть сетки

Аранча Рус – Анастасия Павлюченкова [1] – 6:3, 1:6, 6:3
Магда Линетт – Наталья Стеванович [Q] – 6:2, 6:1

Ангелина Калинина [3] – Мартина Тревизан – 6:2, 6:3
Мирра Андреева [5] – Элина Аванесян – 7:5, 6:4

Нижняя часть сетки

Слоан Стивенс [6] – Каролина Плишкова – 6:3, 6:2
Юань Юэ [4] – Варвара Грачева – 6:4, 4:6, 7:6

Елена Габриэла Русе [Q] – Клара Бюрель [7] – 6:0, 2:6, 6:3
Каролин Гарсия [2] – Анна Каролина Шмидлова – 6:1, 6:0

Руан. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Аранча Рус – Магда Линетт
Ангелина Калинина [3] – Мирра Андреева [5]

Нижняя часть сетки

Слоан Стивенс [6] – Юань Юэ [4]
Елена Габриэла Руcе [Q] – Каролин Гарсия [2]

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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