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  4. Калинина обыграла итальянку и вышла в четвертьфинал турнира во Франции
WTA
18 апреля 2024, 22:55 |
451
3

Калинина обыграла итальянку и вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Ангелина в двух сетах выиграла у Мартины Тревизан в 1/8 финала WTA 250 в Руане

18 апреля 2024, 22:55 |
451
3
Калинина обыграла итальянку и вышла в четвертьфинал турнира во Франции
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у Мартины Тревизан (Италия, WTA 78).

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) [3] – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Калинина выиграла все очные поединки.

В четвертьфинале соревнований во Франции Ангелина сыграет против 5-й сеяной Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

На старте 250-тысячника в Руане украинка в двух сетах справилась с Ализе Корне.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Молодець,хоча в 2 сеті трохи помучилася
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+1
Fdail
Далі рускоє адарованіє Мірра Андрєєва. Щось давно про неї не чув , але те,що я бачив з Мадриду та Вімблдона, то це ще та тащерка. Напівгірками вибивала Крейчикову з рівноваги , більш-менш подавала, але форхенд, як пам'ятаю, доволі посередній. Плюс, хоч і дуже чіпка, але коли гра не йде по її плану, то починаються істерики на рівні з Мартою. Тому грати можна.  А точніше, потрібно вигравати ,бо особливо хочеться бачити новини про цей талант якомога менше.
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0
Sashamar
Головне що невимушено. А складнощі на початку другого сету - так Мартіна теж краще за все грає на грунті.
Проти представниці народів Крайньої Півночі буде дуже складно. Але віримо!
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0
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