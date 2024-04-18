Калинина обыграла итальянку и вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у Мартины Тревизан (Италия, WTA 78).

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) [3] – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Калинина выиграла все очные поединки.

В четвертьфинале соревнований во Франции Ангелина сыграет против 5-й сеяной Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

На старте 250-тысячника в Руане украинка в двух сетах справилась с Ализе Корне.