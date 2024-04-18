Калинина обыграла итальянку и вышла в четвертьфинал турнира во Франции
Ангелина в двух сетах выиграла у Мартины Тревизан в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинка в двух сетах выиграла у Мартины Тревизан (Италия, WTA 78).
WTA 250 Руан. Грунт в помещении. 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) [3] – Мартина Тревизан (Италия) – 6:2, 6:3
Это была третья встреча соперниц. Калинина выиграла все очные поединки.
В четвертьфинале соревнований во Франции Ангелина сыграет против 5-й сеяной Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.
На старте 250-тысячника в Руане украинка в двух сетах справилась с Ализе Корне.
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