Индиан-Уэллс. Бенчич в трех сетах одолела Плишкову (обновляется)

Произошла рокировка: вместо Игорюши теперь будет Гришуня

А Марины бронированные куда?

Даже бревно Жиру сделал хет-трик. Возможно, первый в своей нелепой карьере. Спасибо Суркисам )

22:41 — Олег Сливин

Ну вы чего ждали от игры команды почти несуществующего государства?

22:40 — Forever_young_12

- После этого поражения наверняка будут говорить о вашей отставке. У вас есть желание работать да...

22:40 — zakharka

Для заробитчан главное , чтобы платили бабло . Какая гордость , честь, достоинство ? Воняют , в ...

22:39 — Geniyfootball1985

"Нет тренера, который так будет мучать и команду,и болельщиков,и президента как я"

22:39 — mavast

Якось Суркіс висловлювався, що не хотів би, щоб команда в ЛЧ програвала з ганебним рахунком. А що...