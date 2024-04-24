Чемпионка US Open 2019 вернется на корт на неделе перед Ролан Гаррос

Чемпионка Открытого чемпионата США 2019 года Бьянка Андрееску вернется на корт на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, который пройдет 19-25 мая.

«Вернусь на неделе перед Ролан Гаррос! Очень скучаю по болельщикам и с нетерпением жду этого момента», – написала Андрееску в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

Отметим, что Андрееску выбыла из-за стрессового перелома в спине и не играла с тех пор, как проиграла итальянке Камиле Джорджи в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Канады в августе прошлого года. Перед началом сезона она планировала, что вернется в марте.