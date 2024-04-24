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WTA
24 апреля 2024, 11:32 |
146
0

Чемпионка US Open 2019 вернется на корт на неделе перед Ролан Гаррос

Бьянка Андрееску планирует сыграть в Рабате

24 апреля 2024, 11:32 |
146
0
Чемпионка US Open 2019 вернется на корт на неделе перед Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Чемпионка Открытого чемпионата США 2019 года Бьянка Андрееску вернется на корт на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, который пройдет 19-25 мая.

«Вернусь на неделе перед Ролан Гаррос! Очень скучаю по болельщикам и с нетерпением жду этого момента», – написала Андрееску в инстаграме, отвечая на вопросы подписчиков.

Отметим, что Андрееску выбыла из-за стрессового перелома в спине и не играла с тех пор, как проиграла итальянке Камиле Джорджи в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Канады в августе прошлого года. Перед началом сезона она планировала, что вернется в марте.

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Владимир Клепач Источник: Twitter
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