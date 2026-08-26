Вероника Подрез – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 132) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде отбора украинка сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску (WTA 183). Поединок начнется третим запуском на корте №7 после игры Виртанен – Пиннингтон-Джонс. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации US Open сыграет либо против Тамары Зиданшек, либо против Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.

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