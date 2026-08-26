Вероника Подрез – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации US Open 2026
26 августа украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 132) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде отбора украинка сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску (WTA 183). Поединок начнется третим запуском на корте №7 после игры Виртанен – Пиннингтон-Джонс. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале квалификации US Open сыграет либо против Тамары Зиданшек, либо против Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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