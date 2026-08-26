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  4. Вероника Подрез – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
26 августа 2026, 18:24 |
157
0

Вероника Подрез – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда квалификации US Open 2026

26 августа 2026, 18:24 |
157
0
Вероника Подрез – Бьянка Андрееску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Подрез
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26 августа украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 132) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде отбора украинка сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску (WTA 183). Поединок начнется третим запуском на корте №7 после игры Виртанен – Пиннингтон-Джонс. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалификации US Open сыграет либо против Тамары Зиданшек, либо против Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.

📺 Видеотрансляция

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Вероника Подрез Бьянка Андрееску смотреть онлайн US Open 2026 Тамара Зиданшек Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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