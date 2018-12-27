Тріумф Світоліної, новий шлях Цуренко

2018 рік подарував українським вболівальникам тенісу чимало приємних емоцій і важливих перемог. За місяць до початку нового сезону згадуємо всіх українок, які за результатами 2018-го займають місця в топ-200 світового рейтингу. Перша частина тут, друга – тут.
У третій частині мова піде про Лесю Цуренко і Еліну Світоліну.
Леся ЦУРЕНКО
Вік: 29
Рейтинг на початок року: 42
Рейтинг на кінець року: 27 (+15)
Особистий рекорд: 26 (10.09.2018)
Призові в 2018: $1,227,590
Топ-3 турніри по призових: $475,000 (US Open), $261,125 (Ролан Гаррос), $86,773 (Вімблдон)
Матчі: 29/18
Досягнення сезону: вихід в 1/4 фіналу US Open, захист титулу в Акапулько (WTA International), рекорд у рейтингу WTA, перша перемога над тенісисткою із топ-5.
Getty Images. Леся Цуренко
Цуренко зіграла в 2018 році один зі своїх кращих сезонів, якщо не найкращий. І мова не тільки про сухі статистичні досягнення, але і про супутні фактори. Завжди перспективній, але дуже травматичній, з феноменальною технікою, але не завжди ментально сильній українці часто не вистачало півкроку до наступного серйозного здобутку. У цьому сезоні ми відчули зміни і від цього не можна не радіти.
Австралія була зіграна на посередньому рівні, найкращого результату було досягнуто в Хобарті. У фіналі Леся майже без варіантів програла Бузарнеску, прізвище якої ми не один раз згадували злим і зовсім не тихим словом протягом цього фантастичного сезону. В Брісбені і на Australian Open вдалося виграти лише по одному матчу. На обох турнірах Цуренко програвала більш досвідченим суперницям (Канепі і Радванській). Доха і Дубай крім ще однієї поразки румунці Бузарнеску також нічим особливим не запам'яталися.
А ось в Акапулько як і торік все склалося якнайкраще. На шляху до головного матчу були впевнено обіграні дві представниці топ-30 (Младеновіч і Гаврилова), а ось у самому фіналі було ой як не солодко. Спочатку Леся не змогла перевести стартову партію на тай-брейк, припустившись чотирьох підряд подвійних помилок за один гейм. Підряд, Карл! В другій партії швейцарка вела з брейком, але Цуренко все ж вдалося затягнути її на тай-брейк, виграш якого став переломним моментом матчу. 6:2 в третьому сеті і четвертий титул WTA в кишені.
Getty Images. Леся Цуренко і Штефані Феґеле
До початку грунтового сезону були швидкі поразки на інших північноамериканських турнірах і згаданий у другій частині поєдинок Кубка Федерації проти Канади. У найважливішому для себе матчі тоді Цуренко програла Бушар на тай-брейку третього сету.
Грунтовий сезон нічого доброго не віщував, очікування підкріпилися поразками в перших колах Мадрида і Рима. І якщо в Іспанії відверто не пощастило із жеребкуванням (Квітова стала чемпіонкою турніру), то в Італії далися взнаки проблеми зі здоров'ям. Цього разу були проблеми із коліном.
5 поразок в шести матчах підштовхнули Цуренко на радикальний крок: вона вирішила призупинити співпрацю із Дмитром Брічеком з яким тренувалася більше 5 років, і почати працювати під керівництвом італійця Адріано Альбанезі.
Результати не забарилися. Перед Ролан Гаррос Цуренко анонсувала свій вихід в четверте коло, з чого ми всі дружно посміялися, але все дійсно склалося добре. В другому і третьому раундах Леся впевнено переграла тенісисток із топ-20 (Вандевей і Рибарікова). Звісно, обидві суперниці не дружать із грунтом, але ж і Леся на повільних покриттях ніколи зірок із неба не хапала. Матч за вихід в 1/4 був максимально коротким – швидка травма на самому початку гри і далі пішла Мугуруса.
Трав'яний сезон розпочався для Лесі у Бірмінгемі, де дві українки в результаті вийшли до чвертьфіналу. В першому колі Цуренко у важкому поєдинку здолала британку Вотсон, а в другому раунді камбекнула в матчі проти першої ракетки Росії Дарії Касаткіної. Із Стрицовою шансів було небагато, додалися проблеми зі здоров'ям і було прийняте рішення знятися в другому сеті. За іронією долі, та ж Стрицова вибила Лесю на Вімблдоні, цього разу в другому колі.
Після місячної перерви між турнірами українці вдалося непогано виступити на турнірах US Open Series. У Цинциннаті знову дві українки вийшли в чвертьфіналі і знову ж програли. Цуренко після перемоги над Мугурусою і Макаровою змагалася з першою ракеткою світу Сімоною Халеп і відверто ганяла її в першому сеті до рахунку 4:1. В шостому геймі Лесі не вдалося реалізувати потрійний брейкпоінт, а потім ще й звичайний і на цьому все закінчилося. Чіпка румунка легко добила зневірену Цуренко і дійшла потім до фіналу. А от якби Халеп знала, що за неприємна травма чекає її далі, можливо за перемогу в цьому матчі вона б уже і не боролася.
Що б там не сталося в Цинциннаті, а на кортах Нью-Йорка Цуренко постала у всій красі. Перший у кар'єрі вихід у чвертьфінал турніру серії Grand Slam, дебютна перемога над тенісисткою із топ-5 (Возняцкі), неймовірний триллер у четвертому колі і просто феноменальна гра на деякий час навіть зробили її найкращою українською тенісисткою в очах вболівальників (звісно, спад Світоліної також допоміг).
Getty Images. Леся Цуренко і Наомі Осака
Після цього шаленого успіху сезон варто було закінчувати, хоча декілька матчів ще було зіграно. Чергова поїздка в Москву, а особливо те, як Леся грала там против Касаткіної... Залишимо це на її совісті.
Загалом після зміни тренера все було чудово, хоча хронічна травматичність нікуди вже не дінеться. А це означає, що навіть повторити цьогорічні досягнення на «Шоломах» буде чимось екстраординарним.
Топ-матч:
за якістю - друге коло US Open проти Возняцкі 6:4, 6:2
за якістю - друге коло US Open проти Возняцкі 6:4, 6:2
за емоціями - четверте коло US Open проти Вондроушової 6-7(3), 7-5, 6-2
Оцінка сезону: 8 з 10
Завдання на наступний сезон:
- мінімум – топ-40
- максимум – топ-20
Еліна СВІТОЛІНА
Вік: 24
Рейтинг на початок року: 6
Рейтинг на кінець року: 4 (+2)
Особистий рекорд: 3 (11.09.2017)
Призові в 2018: $5,737,247
Топ-3 турніри по призових: $2,360,000 (WTA Finals), $651,347 (Дубай), $628,805 (Рим)
Матчі: 44/15
Досягнення сезону: перемога на Підсумковому турнірі, захист двох титулів, найвища позиція на кінець року в кар'єрі.
Getty Images. Еліна Світоліна
Навряд чи відкрию таємницю, якщо скажу, що 2018-й рік став для Світоліної переломним у багатьох аспектах. Насамперед, це зміна фізичної форми, наслідки якої спостерігалися протягом більшої частини сезону. Також можна згадати про переміни в особистому житті, які напевно мали прямий і непрямий вплив на кар'єрні досягнення українки. Але найбільший емоційний сплеск стався в кінці сезону, його наслідки ми побачимо вже незабаром.
Отже, починалося все досить несподівано. На першому ж турнірі в Брісбені Еліна змінила декілька важливих компонентів своєї гри. Подача стала сильнішою і точнішою, головний акцент робився саме на своїх геймах. У першому ж матчі проти Суарес Наварро Еліна зробила 11 ейсів при 80% влучень першої подачі – неймовірні показники як для Світоліної зразка 2017 року. Певна річ, тримати подібний рівень було неможливо, але навіть на кінець року вдалося вийти на 74,2% виграних геймів на своїй подачі (71% у 2017-му). Це 7 результат серед усіх тенісисток (краще, ніж у Квітової і Плішкової). Фантастичний результат як для бейслайнера захисного стилю, яким Еліна вважалася раніше.
Атакувальний теніс продовжувався: в чвертьфіналі і півфіналі довелося грати проти набагато сильніших в цьому плані Конти і Плішкової. Першу вдалося затягнути в третій сет, де її підвело здоров'я (далі в сезоні ще буде дві подібних перемоги), а Плішкова була бита її ж зброєю. У фіналі проти бекхенду Саснович проблем не виникало.
Getty Images. Еліна Світоліна і Олександра Саснович
Перед першим в сезоні турніром серії Grand Slam Світоліна вважалася ледь не головною фавориткою, мало того ще й сітка здавалася ідеальною. До чвертьфіналу Еліна програла лише один сет Синяковій при посередній грі, але здавалося, що це економ-режим. Матч проти Мертенс в 1/4 фіналу вийшов провальним, Світоліна аргументувала це травмою стегна.
Після кількатижневої перерви тенісний сезон завітав до арабського світу, де цього року престижнішим був турнір в Досі. На жаль в другому колі жереб звів українку з Квітовою, яка на той момент була у феноменальній формі. Матч був напруженим і цікавим, хоча й без особливих шансів для Еліни. Чешка прогнозовано взяла титул і не поїхала в Дубай, де вже господарювала Світоліна. Чотири виграних поєдинки, всього 26 програних геймів (третій показник в сезоні серед усіх переможців) і декласація Касаткіної, яка обрала абсолютно безглузду проти Еліни суперзахисну тактику на фінал.
Getty Images. Еліна Світоліна
Особливих очікувань від американського харду в мене особливо не було, хоча в Маямі вдалося дійти навіть до чвертьфіналу. Додам, що трохи раніше в Індіан-Веллсі Еліна програла рівний матч третього кола Суарес Наварро, яка дуже добре вміє концентруватися під час важливих розіграшів, що вона і продемонструвала.
А от в Маямі все складалося дуже перспективно: в першому колі перемога над Осакою, яка тільки-но виграла Індіан-Веллс, далі два камбеки з австралійками, з якими не вдалося зустрітися в матчі Кубка Федерації і нарешті потенційний реванш за Вімблдон-2017 із найбільш переоціненою на той момент тенісисткою топ-10 Альоною Остапенко. Але вийшов, як дуже люблять казати тенісистки, «tough match»: загальна перевага латвійки і два тайбрейки, на яких вона грає бездоганно.
Перед грунтовим сезоном сталося те, про що ми всі здогадувалися. Світоліна прийняла рішення не їхати на матч Кубка Федерації проти Канади (вдруге за рік), наслідком чого стало збільшення негативних відгуків після кожної її наступної невдачі. Ще на американських турнірах було помітно, що фізична форма Еліни змінюється, але в Штутгарті це вже було видно навіть простому глядачу. Як зізналася пізніше Еліна, адаптація до нової себе проходила довше, ніж передбачалося, тому швидкі вильоти в Штутгарті і Мадриді можна списати на це, а також на більш швидке покриття, ніж в Римі і Парижі. Варто зазначити, що в цей час тенісна Україна більше слідкувала за успіхами Марти Костюк, яка саме тоді була на хвилі популярності.
Для Світоліної найбільшим тріумфом першої частини сезону, без будь-яких сумнівів, став захист титула на Відкритому чемпіонат Італії. Будь-яка невдача в Римі могла б суттєво погіршити позиції українки в рейтингу. Детальніше хотілося б згадати матч проти Касаткіної в третьому колі, коли в росіянки абсолютно все виходило в першому сеті, а в Еліни був повний провал, підкріплений неприємним падінням на травматичному покритті. Зціпивши зуби, українка все ж зуміла повернути поєдинок у потрібне русло і далі не програла жодної партії. Головним же бонусом стала впевнена перемога над першою ракеткою світу Сімоною Халеп у фіналі. Четвертий титул на турнірах серії Прем'єр 5, по дві перемоги у фіналах над Возняцкі і Халеп – це підтвердження найвищого класу нашої тенісистки.
Getty Images. Еліна Світоліна
Перед Ролан Гаррос очікування знову були захмарні, але вийшло ще гірше, ніж в Австралії. Поразка в третьому колі від Бузарнеску, яка добряче попила крові українським тенісисткам в цьому сезоні, стала одним із найбільших розчарувань року. Румунка сильно відіграла перший сет, але надалі давала багато шансів Еліні для камбеку. На жаль, Світоліна ними не скористалася і заслужено програла.
Після матчу тренер українки сказав, що в наступних 10 поєдинках проти Бузарнеску українка легко виграє, але вже через кілька тижнів у Бірмінгемі румунка знищила Еліну на траві. Ось тут вже шансів, як і адекватного плану на гру проти незручної за стилем шульги, не було і близько. На Вімблдоні захистити минулорічне четверте коло також не вдалося, вже на старті олдскульна тактика «serve-and-volley» від Татьяни Марії повністю розбила «кунг-фу» Світоліної.
Настала довга перерва, під час якої Еліні довелося добре подумати над тим, що вона хоче досягти в цьому сезоні. Результатом став непоганий виступ в Монреалі і Цинциннаті. Спочатку Еліна програла Стівенс у півфіналі, а потім – Бертенс в 1/4. В обох матчах Еліна виглядала пристойно, але суттєво поступалася суперницям в потужності. Варто відзначити і реванш в матчі із Бузарнеску. Румунка в цей час була однією із кращих в Турі і у віці 30 років хотіла зіграти на всіх турнірах. Команда Світоліної вибрала правильну тактику, добре проходила перша подача і румунка виглядала слабшою. В другому сеті їй вдалося виграти тай-брейк, але в третьому – Бузарнеску вже не змогла тримати високий темп і серйозно травмувалася. На цьому сезон для неї фактично завершився.
Getty Images. Еліна Світоліна і Слоан Стівенс
Ще один реванш стався на US Open, де Світоліна переграла Марію, показавши фантастичну гру біля сітки, що буває дуже рідко. Але вже в четвертому колі її зупинила Севастова. Нуль виграних геймів в третьому сеті і знову програш першій же серйозній суперниці на «Шоломах». Знову одні й ті ж самі граблі.
Згадувати матчі до Сінгапуру навіть не хочеться. Здавалося, що це повний провал сезону і були навіть шанси не поїхати на Підсумковий турнір. На щастя, потенційні суперниці були не менш виснаженими і також програвали матч за матчем. Халеп взагалі знялася через травму, а щасливий квиток дістався Бертенс.
Спогади про Сінгапур ще не вивітрилися, тому згадувати щось детально немає сенсу. Скажу тільки те, Світоліна усіх нас здивувала і неймовірно порадувала. Для початку вона подолала групу з двома максимально незручними суперницями з Чехії, потім виграла матч нервів у «грози авторитетів» Бертенс і в фіналі заганяла Стівенс так, що тренер американки вже в середині другого сету не розумів, як виправити ситуацію на корті.
Getty Images. Еліна Світоліна
Ця перемога перекреслила усі невдачі минулого сезону і дала велику надію на світле майбутнє. А як воно буде – побачимо вже зовсім скоро.
Топ-матч: поєдинок за вихід у півфінал Сінгапура проти Возняцкі 5:7, 7:5, 6:3
Оцінка сезону: 9 з 10
Завдання на наступний сезон:
- мінімум – участь у Підсумковому турнірі, півфінал Grand Slam
Володимир КЛЕПАЧ
Источник — Sport.ua
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