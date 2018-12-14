Розквіт Ястремської, спад Бондаренко і муки Козлової

2018 рік подарував українським уболівальникам тенісу чимало приємних емоцій і важливих перемог. За місяць до початку нового сезону згадуємо всіх українок, які за результатами 2018-го займають місця в топ-200 світового рейтингу. Перша частина тут

У другій частині мова піде про Катерину Бондаренко, Катерину Козлову і Даяну Ястремську.

Катерина БОНДАРЕНКО

Вік: 32

Рейтинг на початок року: 93

Рейтинг на кінець року: 133 (-40)

Особистий рекорд: 29 (12.10.2009)

Призові в 2018: $433,321

Топ-3 турніри по призових: $108,120 (Australian Open), $54,000 (US Open), $53,716 (Вімблдон)

Матчі: 18-18

Досягнення сезону: вихід в третє коло Australian Open (повторення найкращого результату в кар'єрі – 2009 і 2016), фінал 125-тисячника WTA в Індіан-Веллсі.



Getty Images. Катерина Бондаренко Getty Images. Катерина Бондаренко

Перша українка, яка дійшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam (2009 US Open), розпочала сезон досить вдало. Перед Australian Open Бондаренко подолала кваліфікацію Прем'єру в Брісбені, вигравши у фіналі не в кого-нибудь, а в самої Даяни Ястремської, про яку ми поговоримо трохи пізніше. В Сіднеї Катерині довелося зупинитися в півфіналі відбірного турніру і готуватися до головного старту на Зеленому континенті.

Відкритий чемпіонат Австралії став для наддосвідченої тенісистки найкращим виступом у 2018 році. В першому колі в трьох сетах була здобута непроста перемога над швейцаркою Голубіч, а в другому раунді Бондаренко помстилась за іншу нашу Катерину – Козлову, перегравши в двох партіях росіянку Павлюченкову. Нажаль, на третій сет з Рибаріковою її не вистачило, хоча шанси на дебютний вихід в четверте коло були непогані.

Наступним серйозним досягненням сезону став фінал 125-тисячника WTA в Індіан-Веллсі. На шляху до головного матчу було обіграно кілька серйозних суперниць, а от у фіналі проти Сари Еррані все пішло шкереберть. Катя вела 4:1, в шостому геймі не реалізувала 6 брейкпоінтів і після цього психологічно зламалася. Італійка не посоромилася навіть познущатися з українки на матчболі.

Errani serving underarm on mp! pic.twitter.com/pS4mTklUyc — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 4 березня 2018 р.

В наступних восьми поєдинках Бондаренко програла сім разів. Також в цей період відбувся сумнозвісний матч плей-оф Другої Світової групи Кубка Федерації проти Канади . Бушар і компанія в досить близькому за рівнем гри протистоянні перемогли наших бувалих тенісисток з рахунком 3:2. Бондаренко зіграла одиночні зустрічі 1:1, а в парі разом із Ольгою Савчук програла більш молодим і голодним до перемог Андреску і Дабровскі.

Трохи відновити ігровий ритм Катерині вдалося тільки під час трав'яного сезону. У відборі до Бірмінгему була здобута одна перемога, в Істборні вдалося подолати кваліфікацію, а також виграти у Корне в стартовому матчі основи. Квітова в другому раунді прогнозовано стала нездоланною перешкодою.



Getty Images. Катерина Бондаренко

На Уімблдоні і US Open були програні матчі першого раунду, після чого в рейтингу відпали очки за минулорічний тріумф уТашкенті, а з ними було втрачене місце в топ-100.

В парному розряді варто відзначити хіба що півфінал грунтового Прем'єру в Чарльстоні в дуеті з сербкою Круніч.

Наразі Бондаренко заявлена на кваліфікацію Australian Open, але очікувань від майбутнього сезону небагато.

Топ-матч: друге коло Australian Open проти Павлюченкової 6-2, 6-3

Оцінка сезону: 6 з 10

Завдання на наступний сезон:

- мінімум – продовжувати виступи

- максимум – спробувати повернутися в топ-100

Катерина КОЗЛОВА Вік: 24 Рейтинг на початок року: 86 Рейтинг на кінець року: 97 (-11) Особистий рекорд: 62 (19.02.2018) Призові в 2018: $364,341 Топ-3 турніри по призових: $92,923 (Ролан Гаррос), $54,000 (US Open), $53,716 (Уімблдон) Матчі: 21-24 (турніри WTA 12-16) Досягнення сезону: особистий рекорд в рейтингу WTA – 62-е місце, перша перемога над тенісисткою із топ-10 і діючою чемпіонкою Ролан Гаррос

Getty Images. Катерина Козлова Розпочинала Козлова сезон відразу ж із Australian Open. Згаданий вище поєдинок проти Павлюченкової міг закінчитися зовсім інакше, адже Катя вела в третьому сеті 3:0, після чого не виграла жодного гейму. Саме ту версію суперниці із Росії можна і треба було обігрувати, що й довела Бондаренко в другому раунді. Відразу ж після Австралії Козлова поїхала підкорювати Тайбей, де на Відкритому чемпіонаті Тайваню дійшла аж до фіналу, по ходу турніру перегравши Чжан Шуай і Путінцеву, які були другою і п'ятою сіяними відповідно. До головного матчу українка віддала лише один сет, а от в фіналі у двох партіях програла угорці Бабош. Саме ці 180 очок і дозволили Катерині встановити нове особисте досягнення в світовому рейтингу (62-е місце). Далі був період із кількох підряд невдач в перших колах і травма коліна, яка не дозволила Козловій виходити на корт майже до Ролан Гаррос. За тиждень до старту грунтового мейджора був лише один поєдинок проти Сепеде Ройг в Нюрнберзі. На старті Відкритого чемпіонату Франції Катерині дісталася чинна чемпіонка Альона Остапенко, на той час п'ята ракетка світу. До цього українка вже двічі обігрувала латвійку, що зробила і втретє, пробивши коефіцієнт 8,3 у букмекерів . Звісно, 48 невимушених помилок Остапенко за два сети зіграли визначну роль, але важливість цієї перемоги не варто недооцінюувати. Нажаль, в другому колі Козлова абсолютно заслужено програла Синяковій. Поєдинок запам'ятався нервами чешки і травмами обох тенісисток.

Getty Images. Катерина Козлова Після Парижа українка знову почала програвати матчі один за одним. Після вильоту в першому колі Вімблдону дійшло до того, что Каті довелося набирати очки на турнірах ITF. В Контрексевілі (100-тисячник) вона змогла подолати одне коло, в Оломоуці (80) і Ванкувері (100) – по два. Також Катерина зіграла майже домашній турнір WTA у Москві, де зупинилася в тому ж таки другому раунді. Останній «Шолом» знову розчарував. Провальний матч першого кола проти Арруабаррени повністю підтвердив побоювання про погану форму українки. У вересні в Козлової відпали очки за минулорічну перемогу на турнірі в Даляні і вона залишила межі першої сотні. Трохи піднятися в рейтингу вдалося завдяки чвертьфіналу Гуанчжоу і півфіналу Узбекистана, а в кінці року довелося грати 60-тисячники, щоб попасти в основну сітку Australian Open-2019. У парному розряді був фінал 100-тисячника у Ванкувері в дуеті з Аранчею Рус із Нідерландів. Загалом досить невдалий сезон за винятком кількох спалахів. Найсумніше, що перспективи не видно. Топ-матч: перше коло Ролан Гаррос проти Остапенко 7-5, 6-3 Оцінка сезону: 5 з 10 Завдання на наступний сезон: - мінімум і максимум – топ-100 Даяна ЯСТРЕМСЬКА Вік: 18 Рейтинг на початок року: 189 Рейтинг на кінець року: 58 (+131) Особистий рекорд: 58 (12.11.2018) Призові в 2018: $344,727 Топ-3 турніри по призових: $163,265 (Гонконг), $54,000 (US Open), $23,119 (Пекін) Матчі: 43/19 (турніри WTA з кваліфікацією 24-14) Досягнення сезону: дебютний виграний турнір WTA, перша тенісистка 2000-го року народження, якій вдалося потрапити в топ-100, найкраща тенісистка до 20 років в рейтингу WTA.

Jimmie48 Photography. Даяна Ястремська з мамою Jimmie48 Photography. Даяна Ястремська з мамою Початок сезону для Ястремської був важким, адже вона знаходилася в кінці другої сотні рейтингу і не могла заявитися в основу серйозних турнірів. Зазвичай доводилося грати кваліфікацію або ж високорейтингові турніри ITF. В останні дні грудня 2017-го року Даяні довелося розпочинати сезон кваліфікацією в Брісбені, де вона дійшла до фіналу, поступившись у вищезгаданому матчі Катерині Бондаренко. На Australian Open їй вдалося подолати одне коло кваліфікації, але поєдинок другого раунду був перенесений і Ястремська програла досвідченій румунці Дулгеру. Після Австралії юна українка вирушила на Прем'єр до Санкт-Петербурга, а через місяць – в Акапулько. І якщо в Росії пробитися в основу не вдалося, то в Мексиці її зупинила травма щиколотки в першому колі основної сітки, де Ястремська грала проти олімпійської чемпіонки Ріо-2016 Моніки Пуіг. На грунтовому Прем'єрі в Чарльстоні Даяні випала незвичайна нагода зіграти в другому колі основи. В фіналі кваліфікації українка програла колишній землячці Заневській, але через зняття Слоан Стівенс в статусі лакі-лузера потрапила відразу ж в 1/32 фіналу. В той момент використати шанс не вдалося, Ястремська програла Пері в напруженому 3-сетовому поєдинку. На грунті було зіграно іще 2 турніри: Прем'єр в Штутгарті і 100-тисячник в Кань-сюр-Мері. Відбір в Німеччині пройти не вдалося, а у Франції Даяна дійшла до фіналу, де поступилася Петерсон, яка загалом виграла 11 з 14 своїх головних матчів на турнірах ITF. Перед Вімблдоном Ястремська провела серію підготовчих 100-тисячників. В Ілклі вона навіть дісталася фіналу і мала можливість виграти вайлд-кард на трав'яний «Шолом», та несподівано поступилася в фіналі Терезі Смітковій, яка стартувала ще із глибин кваліфікації. Поразка виключно психологічна, яка стала також третьою підряд в фіналах ITF. На самому ж Вімблдоні продемонструвати чогось особливого не вдалося (півфінал кваліфікації). Getty Images. Даяна Ястремська Відпочивати перед серією американських турнірів Даяна не збиралася. Спочатку Ястремська досить легко взяла титул на 60-тисячнику в Римі, розбивши в фіналі росіянку Потапову, якій колись програла фінал юніорського Вімблдону. А через тиждень був півфінал на 100-тисячнику в Будапешті з програшем іншій росіянці Александровій в трьох сетах. А далі розпочалося найцікавіше. В Нью-Гейвені Ястремська дійшла до друго кола основної сітки через кваліфікацію, здолавши чотирьох суперниць із топ-100 (дві з них – із топ-50) і вигравши чотири тай-брейки підряд. В 1/16 на неї чекала Юлія Гьоргес – перша опонентка із чільної десятки рейтингу WTA. Матч тривав майже 2,5 години і закінчився важкою перемогою німкені , яка вкінці так раділа, наче вийшла як мінімум у фінал. Усвідомлення цього факту не могло не додати українці впевненості в своїх силах. Турнір у Нью-Гейвені насправді став переломним у кар'єрі Даяни. Очки за нього дозволили українці вперше потрапити до числа учасниць основної сітки US Open. І хоча перемог в основі «Шоломів» поки що немає, майбутнє повне надій. Наступним серйоним іспитом став турнір Premier Mandatory в Пекіні. Непросте сито кваліфікації було пройдене досить легко, в фіналі Даяна здолала першу сіяну австралійку Томлянович. А от старт в основі видався невдалим: більше 50 невимушених помилок в матчі против Чжен Сайсай не залишили шансів на другий раунд. З рейтингом в районі першої сотні сезон вже можна було вважати вдалим, але Ястремська зберегла сили на фінальний спурт. Турнір в Гонконзі в повній мірі відрив усій тенісній спільноті талант Даяни. Жодного програного сету, три «скальпи» найкращих тенісисток Китаю (серед них і Сайсай), по 30+ віннерсів у матчах і повна домінація над усіма суперницями. Надзвичайна перемога на найкращому за підсумками року турнірі серії International не тільки принесла 280 очок і солідний гонорар, але і статус однієї із найперспективніших тенісисток Туру. Це звання Ястремська підтвердила в Люксембурзі, де на менш зручному для себе покритті дісталася півфіналу. Спочатку українка на зубах вирвала 3-годинний трилер із Лепченко (16-годинний переліт дався взнаки), після чого впевнено переграла Мугурусу і Гаспарян. Окрасою турніру стала заруба проти екс-тенісистки із топ-10 Белінди Бенчіч. Традиційно непоступлива швейцарка взяла реванш за програний на двох тай-брейках фінал кваліфікації в Нью-Гейвені, вигравши 13-й гейм фінального сету. Варто зазначити, що рівень гри Ястремської значно покращився після початку співпраці із академією Жустін Енен. Її теперішній тренер Олів'є Женом прекрасно контролює ситуацію на корті, дає влучні тактичні поради і вміє заспокоїти Даяну в складних ситуаціях. Підготовка до матчів також на висоті, пам'ятні перечитування тренерських настанов під час матчу у всіх перед очима. Топ-матч: фінал Гонконгу проти Ван Цян 6-2, 6-1 (до того китаянка виграла 16 з 18 матчів) Оцінка сезону: 10 з 10 Завдання на наступний сезон: - мінімум – топ-50 - максимум – топ-30

Далі буде...

Володимир КЛЕПАЧ