Нью-Хэйвен. Ястремская в упорной борьбе уступила Гёргес

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№104 WTA) проиграла поединок второго раунда на хардовом Премьере в американском Нью-Хэйвене. 18-летняя украинка уступила пятой сеяной немке Юлии Гёргес (№9 WTA).
Нью-Хэйвен. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Юлия Гёргес (Германия) – 4:6, 6:3, 4:6
Со следующей недели Ястремская установит новый рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 98-ю позицию. Гёргес в четвертьфинале сыграет против победительницы матча Макарова – Рыбарикова.
Источник — Sport.ua
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Ждем дебюта на ЮСО. Удачи Даяне!
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