Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Нью-Хэйвен. Ястремская в упорной борьбе уступила Гёргес

18-летняя украинка сумела выиграть один сет у девятой ракетки мира

  • 22.08.2018 07:48
  • 524 просмотра
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№104 WTA) проиграла поединок второго раунда на хардовом Премьере в американском Нью-Хэйвене. 18-летняя украинка уступила пятой сеяной немке Юлии Гёргес (№9 WTA).
 
Нью-Хэйвен. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Юлия Гёргес (Германия) – 4:6, 6:3, 4:6
 
Со следующей недели Ястремская установит новый рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 98-ю позицию. Гёргес в четвертьфинале сыграет против победительницы матча Макарова – Рыбарикова.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    alleks65
    online
      alleks65, 22.08.2018 07:53
    0
    Перспективна тенісистка.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.08.2018 07:53
    0
    Оптимистичный матч. Кто бы мог подумать полгода назад о выигрыше Даяной матча на Премьере, четырех подряд победах над игроками топ-100, и равной борьбе с девятой ракеткой мира?
    Ждем дебюта на ЮСО. Удачи Даяне!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.