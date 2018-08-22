Нью-Хэйвен. Ястремская в упорной борьбе уступила Гёргес

08:04 — pmu123

Молодец!

07:52 — Максим Гаврилов

Гергес так радовалась, будто у Халеп третий раз подряд выиграла!))) Несмотря на итог, Ястремская ...

07:51 — Oleg Oleschenko

Чудова гра! Хай щастить!

07:50 — potapenkovd

Даяна програла, але якик не повернеться сказати погане слово - боролася, старалася, не робила дит...

07:50 — captain2009

да уж, очень обидно, что проиграла. Но умничка Даяна, не сдавалась, сражалась. Поражение, за кото...

07:48 — ya_3

Увы, но сил не хватило... Всё равно - умничка!

07:48 — Станислав Матусевич

Все равно молодец. Хороший матч, и хорошая тренировка перед ЮСО. Победы над топами еще придут, ес...