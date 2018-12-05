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Золотий сезон українського жіночого тенісу. Частина перша

Sport.ua згадує про успіхи Катаріни Завацької, Ангеліни Калініної і Марти Костюк

  • 05.12.2018 14:00
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
2018 рік подарував українським уболівальникам тенісу чимало приємних емоцій і важливих перемог. За місяць до початку нового сезону згадуємо всіх українок, які за результатами 2018-го займають місця в топ-200 світового рейтингу.
 
В першій частині мова піде про Катаріну Завацьку, Ангеліну Калініну і Марту Костюк. 
 
Катаріна ЗАВАЦЬКА
 
Вік: 18
Рейтинг на початок року: 237
Рейтинг на кінець року: 185 (+52)
Особистий рекорд: 175 (24.09.2018)
Призові в 2018: $45,878
Топ-4 турніри по призових: $8,000 (US Open), $5,900 (Рабат), $4,863 (Сен-Мало, Будапешт).
Матчі: 34-26 (турніри WTA з урахуванням кваліфікації 4-5)
Досягнення сезону: перша перемога в основній сітці турніру WTA (Рабат), вихід в 1/4 фіналу турніру WTA (Рабат), вперше увійшла в топ-200 світового рейтингу, дебют на турнірах Grand Slam.
 

 
Getty Images. Катаріна Завацька
 
Завацька розпочала сезон поразкою на хардовому Прем'єрі в Дубаї, де в першому колі кваліфікації поступилася Вероніці Кудерметовій з Росії. Після цього 18-річна українка вирішила знизити планку, виграла 15-тисячник в Ам'єні і дійшла до фіналу на 25-тисячнику у Вісбадені і півфіналу турніру тієї ж категорії у Кьяссо. 
 
Непогані результати грунтового сезону продовжились і в Рабаті, де Катаріна досягла поки найкращого результату на турнірах WTA (1/4 фіналу). Нажаль, в битві за вихід в півфінал українка без шансів програла першій ракетці Тайваню Се Шувэй (1:6, 1:6).
 
Наступні серйозні результати Завацька показала наприкінці літа. Перед US Open Катаріна вийшла в фінал 60-тисячника в Будапешті, а на Відкритому чемпіонаті США зіграла свій перший поєдинок на турнірах серії Grand Slam (поразка в першому колі кваліфікації американці Крісті Ан). Пізніше у вересні був ще один фінал 60-тисячника, цього разу у французькому Сен-Мало, і поразка в ньому після 3-годинного переможного марафону у півфіналі (аналогічний сценарій ми спостерігали і в Будапешті).
 
Заключним турніром Завацької в 2018-му році став Лімож (WTA 125K Series), на якому українка поступилася в другому колі шостій сіяній.
 
Загалом рік можна вважати для Катаріни успішним, але є куди рости. Таланту і антропометрії Ястремської чи Костюк в неї немає, тому потрібно брати характером і важкою працею.
 
Топ-матч: класична для Катаріни 3-годинна заруба проти румунки Дулгеру в другому колі Рабата – 7:5, 2:6, 6:4
Оцінка сезону: 7 з 10
Завдання на наступний сезон
- мінімум – топ-150
- максимум – топ-100, вихід в основу Grand Slam
 
Ангеліна КАЛІНІНА
 
Вік: 21
Рейтинг на початок року: 156
Рейтинг на кінець року: 109 (+47)
Особистий рекорд: 108 (22.10.2018)
Призові в 2018: $155,099
Топ-3 турніри по призових: $93,000 (US Open), $12,939 (Ролан Гаррос), $6,715 (Вімблдон)
Матчі: 44/19 (турніри WTA з урахуванням кваліфікації 7-5)
Досягнення сезону: вихід в фінал 80-тисячника ITF (Шарлотсвілль), успішне подолання кваліфікації турніру Grand Slam (US Open), перша перемога в основній сітці «Шолому» (US Open), виграний сет в тенісистки із топ-3.
 

Getty Images. Ангеліна Калініна
 
Калініна для більшості уболівальників тенісу асоціюється з виступами на турнірах ITF, особливо на американських 25-тисячниках. Три турніри даної категорії Ангеліна виграла і в 2018 році (Дейтона Біч, Орландо і Джексон), повторивши минулорічне досягнення.
 
В 2015 році українка демонстрували схожі результати, але важка травма плеча не дозволила їй виступати протягом довгого терміну, відкинувши в кінець першої тисячі світового рейтингу. В 2017-му Калініна повернула втрачені позиції, в цьому році – покращила.
 
Перше серйозне випробування Ангеліна отримала в квітні на 80-тисячнику в Шарлотсвіллі, де поступилася у фіналі колумбійці Маріані Дуке-Маріно. Зразу ж після цього був четвертьфінал 100-тисячника в Трнаві і вихід в друге коло кваліфікації Ролан Гаррос (друга успішна спроба з 6 на «Шоломах»). На Вімблдоні пройти перший раунд відбору не вдалося.
 
21-річна українка серйозно готувалася до US Open. У Вашингтоні (WTA International) вона подолала кваліфікацію і отримала неймовірну можливість пройти в другий раунд (перед матчем знялася Возняцкі), але практично без шансів поступилася бельгійці Бонавентюр. Ще одним підготовчим турніром став 60-тисячник в Лендсвілі (1/4 фіналу). 
 
Кваліфікація Відкритого чемпіонату США пройшла майже ідеально, а в першому раунді стався пам'ятний поєдинок проти представниці Ліхтенштейна Катінки Фон Дайхман, в якої під час третього сету почало зводити ноги і вона кілька геймів в прямому сенсі простояла без шансів на перемогу.
 
Кульмінацієї змагань для уродженки Нової Каховки став фантастичний поєдинок з американкою Слоан Стівенс (на той час діючою чемпіонкою US Open і третьою ракеткою світу). Калініна грала «палко, шалено, наче востаннє», виграла перший сет і була близька до сенсації... Та все ж неймовірна різниця в класі і досвіді дозволила Стівенс відігратися.
 

 
Getty Images. Ангеліна Калініна і Слоан Стівенс
 
В Китаї Ангеліна дійшла до півфіналу 100-тисячника в Сучжоу, після чого виграла ще по одному матчу на менших турнірах.
 
Топ-матч: друге коло US Open проти Слоан Стівенс 6:4, 5:7, 2:6
Оцінка сезону: 7 з 10
Завдання на наступний сезон
- мінімум – топ-100
- максимум – топ-70
 
Марта КОСТЮК
 
Вік: 16
Рейтинг на початок року: 523
Рейтинг на кінець року: 121 (+402)
Особистий рекорд: 118 (05.11.2018)
Призові в 2018: $220,224
Топ-3 турніри по призових: $108,120 (Australian Open), $26,858 (Вімблдон), $20,395 (Мадрид)
Матчі: 28-15 (турніри WTA з кваліфікацією 14-12)
Досягнення сезону: наймолодша учасниця третього раунду на турнірах Великого Шолома з 1997 року, найкраща тенісистка до 17 років у рейтингу WTA.
 

 
Getty Images. Марта Костюк
 
Сезон для тоді ще 15-річної Костюк розпочався фантастично. Після тренувального 25-тисячника в Плейфорді Марта сенсаційно пройшла кваліфікацію Australian Open, пройшовши ще 2 кола основи, щоб програти Еліні Світоліній. Нагадаю, в 2017-му Костюк перемагала на кортах Мельбурна, щоправда серед юніорів.
 
Неймовірне досягнення юної українки підняло її на 278 позицій у рейтингу, а також принесло визнання тенісної спільноти і солідні призові. 
 
 
Відразу ж після цього був виграний 60-тисячник ITF в австралійському місті Берні, а також обіграна Дарія Гаврилова (№26 WTA) в матчі Кубку Федерації. Ось так Марта увірвалася в топ-200 світового рейтингу.
 
Перемоги продовжувалися: фінал 60-тисячника в Чжухаї і півфінал аналогічного турніру в Шеньчжені надихнули команду Костюк заявитися на кваліфікацію Прем'єра в Штутгарті. Швидке, як для грунту, покриття німецького турніру дозволяло гарно проявити Марті увесь свій атакувальний потенціал. Спочатку вона переграла в фіналі кваліфікації Алізе Корне (№36 WTA), а потім видала суперматч проти першої суперниці із топ-10. Поєдинок проти Каролін Гарсії (№7 WTA) був програний, але надовго залишиться в пам'яті українських вболівальників.
 

 
Getty Images. Марта Костюк
 
І ось тут почалося те, чого ми так боялися. Юна тенісистка не змогла втримати стабільно високий рівень гри і підготовки. Від організаторів турніру престижної серії Premier Mandatory в Мадриді Костюк отримала вайлд-кард, завдяки чому стала наймолодшою учасницею основної сітки за весь час його існування. Але в першому ж матчі програла іспанці Ларі Аррубаррені. Поєдинок запам'ятався емоційними діалогами Марти з її мамою і постійним бажанням атакувати навіть в непідготовлених ситуаціях.
 
В кваліфікації до Ролан Гаррос Костюк вдалося подолати один раунд кваліфікації, на Вімблдоні – два. Символічно, що в день свого 16-річчя українка програла фінал відбору до трав'яного мейджора іспанці Сарі Соррібес Тормо. Після цього до кінця року була лише одна неймовірно важка перемога в першому колі відбору до US Open із суперкамбеком. Їх в цьому сезоні вистачало, детальніше - тут.
 
На початку жовтня стало відомо, що Марта травмувалася і що вона більше не гратиме до кінця сезону. Можливо, це і на краще. Буде час розібратися в своїх бажаннях і гарно підготуватися до 2019-го. Захистити очки на початку року буде неймовірно складно, обмеження в 12 турнірів і 4 вайлд-карди також навряд чи дозволить показати серйозний результат на фініші. Будемо сподіватися, що приклад Даяни Ястремської якось надихне Костюк на більш серйозне ставлення до своєї кар'єри, чого ми всі їй і бажаємо.
 
Топ-матч: друге коло Штутгарту проти Каролін Гарсії 1:6, 6:3, 5:7
Оцінка сезону: 9,5 з 10
Завдання на наступний сезон: розібратися в собі
 
Далі буде...
 
Володимир КЛЕПАЧ
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 05.12.2018 14:41
    0
    Хороший статистический анализ сезона для наших теннисисток второй сотни. С выводами, правда, не совсем согласен.
    Я пока не представляю, за счет чего может продвигаться в рейтинге Катарина. Антропометрия у нее, кстати, нормальная, вот насчет таланта поддерживаю. Характер и труд - это то, что она показывает уже сейчас, выгрызая много сложнейших трехчасовых матчей. Но даже для топ-100 этого очень мало.
    Ангелине нужно пройти через то же, что недавно Джоковичу. Который из-за локтя даже менял технику подачи. Но проблема Калининой больше психологическая. Она получила три года назад страшную травму именно при подаче, и с тех пор, очевидно, подсознательно бережет правое плечо. Без хоть сколько-нибудь острой подачи в топ-100 войти можно, но в топ-50 - уже маловероятно. Если не считать подачи, то играть в теннис Ангелина умеет, хоть и не всегда это демонстрирует.
    Марта. Тут вообще сложно пытаться что-то оценивать и предсказывать. Разобраться в себе ей было бы неплохо, но в первую очередь я бы адресовал это пожелание ее родителям. Потому что Бричек - ну, простите меня... Пример Даяны ведь перед глазами. Понятно, что это большие деньги, но на одном голом таланте и желании в топ не въедешь. Оценка 9,5 за сезон - это больше аванс на будущее. Которое может быть, а может и не случиться. Фифти-фифти, короче.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 05.12.2018 14:41
    0
    Хороший статистический анализ сезона для наших теннисисток второй сотни. С выводами, правда, не совсем согласен.
    Я пока не представляю, за счет чего может продвигаться в рейтинге Катарина. Антропометрия у нее, кстати, нормальная, вот насчет таланта поддерживаю. Характер и труд - это то, что она показывает уже сейчас, выгрызая много сложнейших трехчасовых матчей. Но даже для топ-100 этого очень мало.
    Ангелине нужно пройти через то же, что недавно Джоковичу. Который из-за локтя даже менял технику подачи. Но проблема Калининой больше психологическая. Она получила три года назад страшную травму именно при подаче, и с тех пор, очевидно, подсознательно бережет правое плечо. Без хоть сколько-нибудь острой подачи в топ-100 войти можно, но в топ-50 - уже маловероятно. Если не считать подачи, то играть в теннис Ангелина умеет, хоть и не всегда это демонстрирует.
    Марта. Тут вообще сложно пытаться что-то оценивать и предсказывать. Разобраться в себе ей было бы неплохо, но в первую очередь я бы адресовал это пожелание ее родителям. Потому что Бричек - ну, простите меня... Пример Даяны ведь перед глазами. Понятно, что это большие деньги, но на одном голом таланте и желании в топ не въедешь. Оценка 9,5 за сезон - это больше аванс на будущее. Которое может быть, а может и не случиться. Фифти-фифти, короче.
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