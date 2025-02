Мармуш – первый египтянин в АПЛ, который сделал хет-трик в первом тайме

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш стал первым египетским игроком, который оформил хет-трик в первом тайме матча АПЛ.

15 февраля состоялась игра 25-го тура английского чемпионата между командами «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 4:0.

Мармуш также стал вторым египтянином после Мохамеда Салаха, который забил три гола в одном поединке Премьер-лиги. Он также стал третьим африканским игроком, который сделал хет-трик в этом розыгрыше АПЛ (после Амада Диалло и Данго Уатарры).

За время выступлений в Премьер-лиге Салах сделал четыре хет-трика (против «Манчестер Юнайтед», «Лидса», «Борнмута» и «Уотфорда»).

В этом сезоне чемпионата Англии «горожане» занимают четвертое место в турнирной таблице (13 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

