В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Парма» и «Рома».

Игра пройдет в Парме на стадионе «Стадио Эннио Тардини».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Парма – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А