Италия16 февраля 2025, 17:01 |
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Парма – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 25 тура Серии А 2024/25
16 февраля 2025, 17:01 |
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В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Парма» и «Рома».
Игра пройдет в Парме на стадионе «Стадио Эннио Тардини».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Парма – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Парма – РомаСмотреть трансляцию
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