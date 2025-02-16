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Италия
16 февраля 2025, 17:01 |
65
0

Парма – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 25 тура Серии А 2024/25

16 февраля 2025, 17:01 |
65
0
Парма – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Парма» и «Рома».

Игра пройдет в Парме на стадионе «Стадио Эннио Тардини».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Парма – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Парма – Рома
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик смотреть онлайн Парма Парма - Рома
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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