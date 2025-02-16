ВИДЕО. Салах забил Вулверхэмптону и догнал Руни в интересной статистике

В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».

Игра проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Мохамед Салах забил гол с пенальти. Этот гол стал историческим для Салаха, ведь это 101-й гол футболиста на «Энфилде».

Он сравнялся с Уэйном Руни по количеству забитых мячей на одном стадионе в АПЛ.

На первой строчке Тиери Анри со 116 голами на «Хайбери», а на второй - Серхио Агуэро, который забил 106 мячей на «Этихад». Руни и Салах делят третью строчку.

ВІДЕО у Telegram. Салах забиває з пенальті за Ліверпуль