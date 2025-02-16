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  4. ВИДЕО. Салах забил Вулверхэмптону и догнал Руни в интересной статистике
Англия
16 февраля 2025, 17:27 |
710
1

ВИДЕО. Салах забил Вулверхэмптону и догнал Руни в интересной статистике

Египетский полузащитник забил 101-й гол на «Энфилде»

16 февраля 2025, 17:27 |
710
1
ВИДЕО. Салах забил Вулверхэмптону и догнал Руни в интересной статистике
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».

Игра проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Мохамед Салах забил гол с пенальти. Этот гол стал историческим для Салаха, ведь это 101-й гол футболиста на «Энфилде».

Он сравнялся с Уэйном Руни по количеству забитых мячей на одном стадионе в АПЛ.

На первой строчке Тиери Анри со 116 голами на «Хайбери», а на второй - Серхио Агуэро, который забил 106 мячей на «Этихад». Руни и Салах делят третью строчку.

ВІДЕО у Telegram. Салах забиває з пенальті за Ліверпуль

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Уэйн Руни Мохамед Салах Ливерпуль Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Вулверхэмптон
Александр Сильченко Источник: Opta
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Liverpool-FС
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