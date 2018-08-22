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Топ-5 камбэков Марты Костюк в текущем сезоне

Юная украинка имеет богатый опыт нереальных побед в проигрышных ситуациях

  • 22.08.2018 11:55
  • 822 просмотра
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Вчера, 21 августа, 16-летняя Марта Костюк выиграла невероятный по драматизму поединок против бывшей соотечественницы Валентины Ивахненко в рамках первого круга квалификации US Open. 
 
Предлагаем вспомнить топ-5 матчей нынешнего сезона, в которых Марта показала силу своего характера, сумев в последний момент зацепиться за ускользающую от нее победу.
 
5-е место
 
Шэньчжэнь. Первый круг
 
Провальный старт и 4:5 во второй партии. Йорович вышла подавать на матч, но украинка выиграла подряд 3 гейма, а потом еще три в начале третьего сета.
 
4-е место
 
Берни. Второй круг
 
Вновь поражение в первой партии и катастрофические 1:5 во второй, после чего последовало 6 выигранных геймов подряд. Третий сет на равных до счета 4:4, два отыгранных брейкпоинта в девятом гейме и нереализованный матчбол в десятом. И все-таки победа.
 
 
3-е место
 
Уимблдон. Полуфинал квалификации
 
И хотя здесь не было проблем во втором сете, в третьем развернулась настоящая бойня. До счета 4:4 девушки шли ровно, первой брейканула американка, которая вышла подавать матч. То же самое она проделала и при счете 5:5. Но Марте дважды удалось спасти ситуацию, а в 16-м гейме уже она реализовала первый же матчбол во встрече.
 
2-е место
 
Шэньчжэнь. 1/4 финала
 
Вчистую проигранный первый сет. Во второй партии Кумхум вела сначала 5:2, имела по матчболу в весьмом и девятом гейме. Позже представительница Таиланда подавала на матч при счете 6:5, но Марта перевела сет на тай-брейк, где выиграла и дожала соперницу в финальной партии.
 
 
1-е место
 
US Open. Первый раунд квалификации
 
16-летняя украинка проиграла первый сет. Позже отыграла 2 матчбола во второй партии, выиграв ее на тай-брейке, а потом еще и вернулась в игру со счета с 1:5 в третьем сете, уйдя еще с четырех матчболов. 
 
Без сомнения, это лучший камбэк Костюк в текущем сезоне. 
 
А какой матч Марты вам больше всего запомнился в 2018-м году?
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.08.2018 12:07
    +2
    Очень удручающий рейтинг, как по мне. Стабильностью и не пахнет. Стоит серьёзно призадуматься, чем выше будет соперница тем сложнее будут даваться камбеки
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