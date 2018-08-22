Топ-5 камбэков Марты Костюк в текущем сезоне

Вчера, 21 августа, 16-летняя Марта Костюк выиграла невероятный по драматизму поединок против бывшей соотечественницы Валентины Ивахненко в рамках первого круга квалификации US Open.
Предлагаем вспомнить топ-5 матчей нынешнего сезона, в которых Марта показала силу своего характера, сумев в последний момент зацепиться за ускользающую от нее победу.
5-е место
Шэньчжэнь. Первый круг
Провальный старт и 4:5 во второй партии. Йорович вышла подавать на матч, но украинка выиграла подряд 3 гейма, а потом еще три в начале третьего сета.
4-е место
Берни. Второй круг
Вновь поражение в первой партии и катастрофические 1:5 во второй, после чего последовало 6 выигранных геймов подряд. Третий сет на равных до счета 4:4, два отыгранных брейкпоинта в девятом гейме и нереализованный матчбол в десятом. И все-таки победа.
3-е место
Уимблдон. Полуфинал квалификации
И хотя здесь не было проблем во втором сете, в третьем развернулась настоящая бойня. До счета 4:4 девушки шли ровно, первой брейканула американка, которая вышла подавать матч. То же самое она проделала и при счете 5:5. Но Марте дважды удалось спасти ситуацию, а в 16-м гейме уже она реализовала первый же матчбол во встрече.
2-е место
Шэньчжэнь. 1/4 финала
Вчистую проигранный первый сет. Во второй партии Кумхум вела сначала 5:2, имела по матчболу в весьмом и девятом гейме. Позже представительница Таиланда подавала на матч при счете 6:5, но Марта перевела сет на тай-брейк, где выиграла и дожала соперницу в финальной партии.
1-е место
US Open. Первый раунд квалификации
16-летняя украинка проиграла первый сет. Позже отыграла 2 матчбола во второй партии, выиграв ее на тай-брейке, а потом еще и вернулась в игру со счета с 1:5 в третьем сете, уйдя еще с четырех матчболов.
Без сомнения, это лучший камбэк Костюк в текущем сезоне.
А какой матч Марты вам больше всего запомнился в 2018-м году?
Источник — Sport.ua
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