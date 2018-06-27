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Марта Костюк вышла в финал квалификации Уимблдона

Накануне своего шестнадцатилетия украинка выиграла эпичный поединок второго круга квалификации

  • 27.06.2018 19:48
  • 1107 просмотров
  • 6 комментариев
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Getty Images
© Getty Images

Юная украинская теннисситка Марта Костюк сумела выйти в финал квалификации на Уимблдоне. В поединке второго круга украинка в тяжелейших трех сетах переиграла Кристи Ан из США.

Уимблдон. Полуфинал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Кристи Ан (США) – 6:7(1), 6:3, 9:7

В первом сете Костюк показала нестабильную игру с большим количеством невынужденных ошибок. В шестом и седьмом геймах теннисистки обменялись брейками и были близки к тай-брейку. В 11-м гейме Марта позволила своей сопернице навязать борьбу на своей подаче, подарив несколько скрытых сетболов. Американка с четвертого раза вышла вперед. Подать на партию Ан не смогла, но взяла свое на тай-брейке. Несколько подряд обидных ошибок от Костюк не оставили украинке шансов.
 
Во втором сете количество невынужденных от Марты сократилось почти в 3 раза и результат не заставил себя долго ждать. Еще в первом гейме она реализовала брейкпоинт и грамотно защищала все свои подачи. При счете 4:3 Костюк почувствовала дискомфорт в левом бедре и взяла медицинский тайм-аут. После некоторых манипуляций физиотерапевта украинка продолжила играть, снова организовала проблемы американке на ее подаче и сравняла счет в матче.
 
Третий сет вновь начался с преимущества украинки – 2:0, но Ан тут же сделала обратный брейк. До счета 4:4 шла более-менее спокойная игра, пока Костюк не проиграла свою подачу. Далее начались качели с проигрышем своих подачей. Напомним, на турнирах Большого шлема после счета 6:6 в финальной партии тай-брейк не играется, поэтому победительница должна была выиграть с разницей в 2 очка.
 
Несколько геймов прошли в равной борьбе, но при счете 8:7 украинка заработала матчбол, а американка ошиблась во время продолжительного розыгрыша.
 
 
Соперницей украинки в финале квалификации станет третья сеяная испанка Сара Соррибес-Тормо.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudya
    online
      dudya, 27.06.2018 19:51
    +2
    Нормик
    Ссылка
    dydyyura
    online
      dydyyura, 27.06.2018 19:52
    -3
    играла последние 15 минут, а до этого мучилась (то нога, то голова)
    Ссылка
    znak51
    online
      znak51, 27.06.2018 19:53
    +1
    Вітання Марточко з важкою перемогою ! Дуже багато емоційних та фізичних сил залишила, але зробила собі гарний дарунок до дня народження. Відпочинь і будь нам здоровою !
    Ссылка
    Dmitriy Odnol'ko
    online
      Dmitriy Odnol'ko, 27.06.2018 19:53
    0
    Из Соррибес - Тормо вроде уже играла?
    Ссылка
    Олександр Радченко
    online
      Олександр Радченко, 27.06.2018 19:59
    +2
    В этом матче подача помогла Марте
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    aleksanddr2018
    online
      aleksanddr2018, 27.06.2018 20:00
    +3
    Именно в таких играх формируется внутренний стержень! Я уверен что эта победа много пользы принесёт в будущем! Отличный молодой талант. Удачи ей и в теннисе и в жизни.
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