Марта Костюк вышла в финал квалификации Уимблдона

Юная украинская теннисситка Марта Костюк сумела выйти в финал квалификации на Уимблдоне. В поединке второго круга украинка в тяжелейших трех сетах переиграла Кристи Ан из США.

Уимблдон. Полуфинал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Кристи Ан (США) – 6:7(1), 6:3, 9:7

В первом сете Костюк показала нестабильную игру с большим количеством невынужденных ошибок. В шестом и седьмом геймах теннисистки обменялись брейками и были близки к тай-брейку. В 11-м гейме Марта позволила своей сопернице навязать борьбу на своей подаче, подарив несколько скрытых сетболов. Американка с четвертого раза вышла вперед. Подать на партию Ан не смогла, но взяла свое на тай-брейке. Несколько подряд обидных ошибок от Костюк не оставили украинке шансов.

Во втором сете количество невынужденных от Марты сократилось почти в 3 раза и результат не заставил себя долго ждать. Еще в первом гейме она реализовала брейкпоинт и грамотно защищала все свои подачи. При счете 4:3 Костюк почувствовала дискомфорт в левом бедре и взяла медицинский тайм-аут. После некоторых манипуляций физиотерапевта украинка продолжила играть, снова организовала проблемы американке на ее подаче и сравняла счет в матче.

Третий сет вновь начался с преимущества украинки – 2:0, но Ан тут же сделала обратный брейк. До счета 4:4 шла более-менее спокойная игра, пока Костюк не проиграла свою подачу. Далее начались качели с проигрышем своих подачей. Напомним, на турнирах Большого шлема после счета 6:6 в финальной партии тай-брейк не играется, поэтому победительница должна была выиграть с разницей в 2 очка.

Несколько геймов прошли в равной борьбе, но при счете 8:7 украинка заработала матчбол, а американка ошиблась во время продолжительного розыгрыша.

Соперницей украинки в финале квалификации станет третья сеяная испанка Сара Соррибес-Тормо.