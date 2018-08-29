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US Open. Калинина дала бой действующей чемпионке, но все же проиграла

Украинская теннисистка сыграла матч жизни и была близка к невероятной сенсации

  • 29.08.2018 22:00
  • 4353 просмотра
  • 10 комментариев
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Getty Images. Ангелина Калинина
© Getty Images. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) проиграла поединок второго раунда US Open. Украинка в невероятном матче чуть не выбила из турнира третью ракетку мира и действующую чемпионку Слоан Стивенс из США.
 
US Open. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 5:7, 2:6
 
Для начала вспомним расклад сил перед матчем: квалифаер против действующей чемпионки, теннисистка топ-150 против третьей ракетки мира, украинка против американки (напомним, турнир проходит в США) и так дальше. Совсем не удивительно, что букмекеры давали на Стивенс коэффициент меньше 1,1. 
 
Честно говоря, даже успешная игра Калининой на кортах Нью-Йорка до этого не давала повода для мыслей о том, что она будет реально претендовать на победу в данном матче. У всех в памяти встреча с Бонавантюр в Вашингтоне и разочарование, которое настигло украинских болельщиков после него. Практически все были готовы снова списать Ангелину со счетов, отправляя ее и дальше играть полюбившееся 25-тысячники.
 
Но не тут-то было. Сегодня Калинина показала, что она может удивлять, и удивлять приятно. В первых двух сетах нужно было видеть глаза Стивенс, она была явно не готова к такому сопротивлению. Конечно же, свою роль сыграла и недооценка, но основная причина в другом.
 
Первые геймы стартовой партии прошли в борьбе на больше-меньше, украинка даже повела с брейком 3:1. Играла Калинина порой в очень мощный атакующий теннис, который так любят болельщики. Стивенс бегала на задней линий как угорелая и все пыталась понять, что эта украинка себе позволяет. Вскоре ей удалось сравнять счет, но в десятом гейме Ангелина дожала американку, реализовав третий сетбол на приеме.
 
Во второй партии девушек стала подводить подача: 5 брейков в шести геймах и Слоан впереди 4:2. Но Калинина и не собиралась сдаваться, каким-то чудом выровняв на пяти. Проиграв следующий гейм, она имела брейкпоинт. Тай-брейк уже был на горизонте, но три подряд проигранных очка перевели матч в третью партию.
 
Зная Стивенс, верилось, что она может сдать физически и Калинина все же оформит сенсационную победу. И она была близка к такому развитию событий. При счете 1:0, Ангелина заработала двойной брейкпоинт, но реализовать эго не получилось. Как оказалось, это был ключевой момент в матче. После этого у украинки «закончился бензин»: ее попросту не хватило морально и физически. Все-таки, разницу в опыте и классе никто не отменял. В решающих ситуациях Стивенс показала, что она остается топовой теннисисткой, этого не отнять.
 
 
Главный итог сегодняшнего матча заключается в том, что украинский женский теннис сейчас переживает великолепное время: у нас две отличных готовых теннисистки и как минимум три очень перспективных, приятно удивить может любая. Но давайте не будем сразу требовать от Калининой такой игры в каждом матче, нас может ждать глубокое разочарование. Перспектива есть, нужно хорошо оценить данный поединок и понять, сможет ли Ангелина на постоянной основе показывать хотя бы что-то подобное. Ведь сегодня моментами это была игра самого высокого уровня, еще бы немного стабильности.
 
В третьем круге Стивенс сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси.

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    serg1983s
    online
      serg1983s, 29.08.2018 22:02
    +12
    Очень хороший тенис.Молодец.
    Ссылка
    kh_2018
    online
      kh_2018, 29.08.2018 22:03
    +3
    Ангелина поймала "волну" и на ней показала свою лучшую игру сезона (всё время была настроена на победу!).
    Победить Стивенс на 1/3 это огромный успех!
    Молодчина!!!
    При этом поставила свой персональный рекорд на сайте по количеству коментов.
    Завтра Леся просто обязана удивить нас своей игрой с Возняцки!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 29.08.2018 22:04
    +7
    Жаль. Играла моментами просто великолепно. Надеюсь не разовая акция, а будет и дальше нас радовать таким качеством игры.
    Ссылка
    Дьявол
    online
      Дьявол, 29.08.2018 22:04
    +4
    Судя по всему, попросту физически не выдержала третью партию....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 29.08.2018 22:06
    +13
    Умница Ангелина! Сегодня она наконец показала, почему года 4 назад ее считали не менее талантливой, чем сейчас Ястремскую. Очень жаль, что не удалось дожать Стивенс. Причина, по большому счету, одна - ошибки на решающих мячах. Опыта игры на таком уровне не хватает. Но если будет продолжать играть так, как сегодня, он обязательно появится. Спасибо за отличный теннисный вечер.
    Стивенс чуть не вылетела из-за недооценки соперницы. Надеюсь, что Азаренка ее таки перетерпит на задней линии и отправит отдыхать. Не думал, что придется болеть за матерщинницу, но Стивенс мне еще менее симпатична.
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 29.08.2018 22:07
    +2
    Дякую, набагато цікавіше за фільм, що сьогодні збирався подивитися!
    Ссылка
    gudini1977
    online
    gudini1977, 29.08.2018 22:18
    +2
    Надеюсь, теперь сменит турниры ITF на WTA.
    Ссылка
    Disiny2
    online
      Disiny2, 29.08.2018 22:28
    +2
    Эх, жаль, Ангелина так и не загнала слоника, но охота была прекрасная! Сдается мне Стивенс еще аукнется этот матч
    Ссылка
    Grinders
    online
      Grinders, 29.08.2018 22:54
    0
    Andrian Harandzha, 29.08.2018 22:07
    Дякую, набагато цікавіше за фільм, що сьогодні збирався подивитися!
    Только не говорите, что этот фильм - "Альфа"
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 29.08.2018 23:04
    0
    Молодчина Ангеліна! До матчу не вірилось, що у неї щось вийде зі Слоан, але на корті була боротьба і хороший теніс. Дякую їй за чудовий тенісний вечір!
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