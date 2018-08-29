US Open. Калинина дала бой действующей чемпионке, но все же проиграла

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) проиграла поединок второго раунда US Open. Украинка в невероятном матче чуть не выбила из турнира третью ракетку мира и действующую чемпионку Слоан Стивенс из США.

US Open. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 6:4, 5:7, 2:6

Для начала вспомним расклад сил перед матчем: квалифаер против действующей чемпионки, теннисистка топ-150 против третьей ракетки мира, украинка против американки (напомним, турнир проходит в США) и так дальше. Совсем не удивительно, что букмекеры давали на Стивенс коэффициент меньше 1,1.

Честно говоря, даже успешная игра Калининой на кортах Нью-Йорка до этого не давала повода для мыслей о том, что она будет реально претендовать на победу в данном матче. У всех в памяти встреча с Бонавантюр в Вашингтоне разочарование , которое настигло украинских болельщиков после него. Практически все были готовы снова списать Ангелину со счетов, отправляя ее и дальше играть полюбившееся 25-тысячники.

Но не тут-то было. Сегодня Калинина показала, что она может удивлять, и удивлять приятно. В первых двух сетах нужно было видеть глаза Стивенс, она была явно не готова к такому сопротивлению. Конечно же, свою роль сыграла и недооценка, но основная причина в другом.

Первые геймы стартовой партии прошли в борьбе на больше-меньше, украинка даже повела с брейком 3:1. Играла Калинина порой в очень мощный атакующий теннис, который так любят болельщики. Стивенс бегала на задней линий как угорелая и все пыталась понять, что эта украинка себе позволяет. Вскоре ей удалось сравнять счет, но в десятом гейме Ангелина дожала американку, реализовав третий сетбол на приеме.

Во второй партии девушек стала подводить подача: 5 брейков в шести геймах и Слоан впереди 4:2. Но Калинина и не собиралась сдаваться, каким-то чудом выровняв на пяти. Проиграв следующий гейм, она имела брейкпоинт. Тай-брейк уже был на горизонте, но три подряд проигранных очка перевели матч в третью партию.

Зная Стивенс, верилось, что она может сдать физически и Калинина все же оформит сенсационную победу. И она была близка к такому развитию событий. При счете 1:0, Ангелина заработала двойной брейкпоинт, но реализовать эго не получилось. Как оказалось, это был ключевой момент в матче. После этого у украинки «закончился бензин»: ее попросту не хватило морально и физически. Все-таки, разницу в опыте и классе никто не отменял. В решающих ситуациях Стивенс показала, что она остается топовой теннисисткой, этого не отнять.

Главный итог сегодняшнего матча заключается в том, что украинский женский теннис сейчас переживает великолепное время: у нас две отличных готовых теннисистки и как минимум три очень перспективных, приятно удивить может любая. Но давайте не будем сразу требовать от Калининой такой игры в каждом матче, нас может ждать глубокое разочарование. Перспектива есть, нужно хорошо оценить данный поединок и понять, сможет ли Ангелина на постоянной основе показывать хотя бы что-то подобное. Ведь сегодня моментами это была игра самого высокого уровня, еще бы немного стабильности.

В третьем круге Стивенс сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси.