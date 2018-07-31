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Калинина – Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Вашингтоне

  • 31.07.2018 22:20
  • 1407 просмотров
  • 3 комментария
Метки
WTA. Ангелина Калинина
© WTA. Ангелина Калинина
В ночь со вторника на среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№143 WTA). проведет первый матч основной сетки турнира WTA International в Вашингтоне против лаки лузера Исалин Бонавентюр из Бельгии (№143 WTA).
 
Напомним, первоначально украинка должна была сыграть против второй ракетки мира Каролин Возняцки, но датчанка снялась с турнира из-за повреждения бедра. Все остальное осталось без изменений.
 
Матч будет сыгран пятым запуском. Старт поединков в 21:00 по Киеву (разница по времени 7 часов). Ориентировочное время начала интересующей нас встречи – 03:00 по Киеву.
 
Букмекеры оценивают шансы теннисисток как равные.
 
Напомним, в финале квалификации украинка победила американку Луизу Чирико, а Исалин Бонавентюр проиграла Александре Киик, взяв всего один гейм.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vasya Pupkin
    online
      Vasya Pupkin, 31.07.2018 15:47
    0
    Кеф 7.5 - доволі оптимістичний, я б сказав.
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    olya403
    online
      olya403, 31.07.2018 21:50
    +1
    Возняцка знялася, замість неї буде лакі лузер Бонавентюр
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.07.2018 22:02
    0
    olya403, 31.07.2018 21:50
    Возняцка знялася, замість неї буде лакі лузер Бонавентюр
    Ви мене випередили. Бонавантюр у фіналі квалу програла Квік, взявши лише один гейм. В Ангеліни буде непоганий шанс пройти перше коло.
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