Калинина – Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№143 WTA). проведет первый матч основной сетки турнира WTA International в Вашингтоне против лаки лузера Исалин Бонавентюр из Бельгии (№143 WTA).

Напомним, первоначально украинка должна была сыграть против второй ракетки мира Каролин Возняцки, но датчанка снялась с турнира из-за повреждения бедра. Все остальное осталось без изменений.

Матч будет сыгран пятым запуском. Старт поединков в 21:00 по Киеву (разница по времени 7 часов). Ориентировочное время начала интересующей нас встречи – 03:00 по Киеву.

Букмекеры оценивают шансы теннисисток как равные.

Напомним, в финале квалификации украинка победила американку Луизу Чирико , а Исалин Бонавентюр проиграла Александре Киик, взяв всего один гейм.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.