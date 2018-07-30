Вашингтон. Калинина пробилась в основную сетку

В финале квалификации турнира WTA в Вашингтоне Ангелина Калинина обыграла американку Луизу Чирико (260-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.
Завтра в первом раунде турнира украинка сыграет с первой сеяной Каролин Возняцки.
Накануне в полуфинале квалификации Калинина обыграла представительницу Болгарии Сесиль Каратанчеву – 6:4, 6:1.
Источник — Sport.ua
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