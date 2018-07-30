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Вашингтон. Калинина пробилась в основную сетку

Украинка успешно прошла квалификационную стадию турнира

  • 30.07.2018 08:28
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БТУ. Ангелина Калинина
© БТУ. Ангелина Калинина

В финале квалификации турнира WTA в Вашингтоне Ангелина Калинина обыграла американку Луизу Чирико (260-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час и 24 минуты.

Завтра в первом раунде турнира украинка сыграет с первой сеяной Каролин Возняцки.

Накануне в полуфинале квалификации Калинина обыграла представительницу Болгарии Сесиль Каратанчеву – 6:4, 6:1.

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Источник — Sport.ua

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