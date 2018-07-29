Вашингтон. Калинина пробилась в финал квалификации

01:38 — nicksaf

to korrdon: Даже ДД Маркевича достиг большего, чем ШД. В ЛЕ ДД был в финале, в полуфинале обыграл...

01:25 — d3volta

Был бы к примеру Фирташ фанатом футбола..взял бы и зарегистрировал в крыжополе ФК Дояр....потом к...

01:13 — d3volta

Приходят черножопые и уходят черножопые