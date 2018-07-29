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Вашингтон. Калинина пробилась в финал квалификации

Украинская теннисистка поборется за выход в основную сетку турнира

  • 29.07.2018 00:29
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БТУ, Ангелина Калинина
© БТУ, Ангелина Калинина

В стартовом матче квалификации наша теннисистка сумела обыграть представительницу Болгарии Сесиль Каратанчеву (WTA 225): 6-4, 6-1. Калинина оформила семь брейков и проиграла четыре гейма на своей подаче.

В этом году девушки провели свой первый очный поединок: на грунте турнира ITF в Чарльстоне Калинина праздновала победу в двух сетах (6-2, 7-5).

Ангелина Калинина в последний раз выступала на турнире WTA (выше уровня WTA 125k) еще осенью прошлого года, когда ей не удалось пройти квалификацию в Ташкенте (WTA International) и в Москве (WTA Premier).

В финале отборочных соревнований украинка, посеянная под вторым номером, встретится с американкой Луизой Чирико (WTA, 260).

Ранее мы сообщали, что Илья Марченко покинул турнир.

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Источник — Большой теннис Украины

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