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Вашингтон. Марченко проиграл в трехчасовом противостоянии

Украинец потерпел поражение на старте квалификации

  • 28.07.2018 22:22
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БТУ, Илья Марченко
© БТУ, Илья Марченко

Украинец потерпел поражение на старте квалификации от Тай-Сона Квятковски из США: 6-7(6), 6-0, 5-7.

Борьба на корте продолжалась три часа. В начале решающей партии соперники обменялись брейками, а при счете 4-5 Марченко отыграл на своей подаче тройной матчбол. Перевести игру на тайбрейк украинцу не удалось. В 12-м гейме Квятковски вновь зарабатывает матчболы: с пятой попытки американец оформляет брейк и путевку в финал квалификации.

Илья Марченко боролся за свою первую победу в текущем сезоне.

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Источник — Большой теннис Украины

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