Рейтинг WTA. Свитолина остается пятой

В свежей версии рейтинга WTA Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко потеряла одно место и стало 40-й.

На две строчки поднялась Катерина Бондаренко – теперь она идет 79-й. На четыре позиции поднялась Катерина Козлова – сейчас она занимает 82-е место.

Первое место в рейтинге сохранила Симона Халеп. В топ-10 рейтинга изменений не произошло.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.