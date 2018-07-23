Рейтинг WTA. Свитолина остается пятой

В свежей версии рейтинга WTA Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко потеряла одно место и стало 40-й.
На две строчки поднялась Катерина Бондаренко – теперь она идет 79-й. На четыре позиции поднялась Катерина Козлова – сейчас она занимает 82-е место.
Первое место в рейтинге сохранила Симона Халеп. В топ-10 рейтинга изменений не произошло.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Источник — Sport.ua
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