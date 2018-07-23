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Рейтинг WTA. Свитолина остается пятой

Опубликована обновленная версия рейтинга WTA

  • 23.07.2018 10:36
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В свежей версии рейтинга WTA Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко потеряла одно место и стало 40-й.

На две строчки поднялась Катерина Бондаренко – теперь она идет 79-й. На четыре позиции поднялась Катерина Козлова – сейчас она занимает 82-е место.

Первое место в рейтинге сохранила Симона Халеп. В топ-10 рейтинга изменений не произошло.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

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Источник — Sport.ua

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