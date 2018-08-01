Вашингтон. Калинина уступила в первом раунде

В первом раунде турнира WTA в Вашингтоне Ангелина Калинина должна была сыграть с первым номером посева Каролин Возняцки. Датчанка снялась с соревнований, а ее место заняла Исалин Бонавентюр.
Однако воспользоваться такой удачей Калинина не смогла и уступила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
1-й раунд
Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:3
Во втором раунде Бонавентюр сыграет с победителем встречи Кэти Сван – Чжэн Сайсай.
Источник — Sport.ua
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