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Вашингтон. Калинина уступила в первом раунде

Украинка не справилась с Исалин Бонавентюр

  • 01.08.2018 23:15
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btu.org.ua. Ангелина Калинина
© btu.org.ua. Ангелина Калинина

В первом раунде турнира WTA в Вашингтоне Ангелина Калинина должна была сыграть с первым номером посева Каролин Возняцки. Датчанка снялась с соревнований, а ее место заняла Исалин Бонавентюр.

Однако воспользоваться такой удачей Калинина не смогла и уступила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

1-й раунд

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:3

Во втором раунде Бонавентюр сыграет с победителем встречи Кэти Сван – Чжэн Сайсай.

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Источник — Sport.ua

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