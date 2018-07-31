Вашингтон. Возняцки снялась с турнира, у Калининой другая соперница

По итогам жеребьевки Ангелина Калинина на теннисном турнире в Вашингтоне в первом круге должна была сразиться с Каролин Возняцки.
Однако сегодня датчанка снялась с турнира из-за травмы. У второй ракетки мира повреждение ноги.
Вместо Возняцки украинская теннисистка сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюр (130 WTA).
Источник — WTA
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