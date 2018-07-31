Вашингтон. Возняцки снялась с турнира, у Калининой другая соперница

Взагалі то Вест Хем виграв в серії пенальті!Спорт Юа все більше стає донним сайтом.

Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на товарищеский матч из-за поврежденияПолузащит...

22:48 — serge1234

А что этот дефективный не в курсе, что он в трех турнирах играет? Или с Кубка он снялся? *R...

22:48 — serge1234

А что этот дефективный не в курсе, что он в трех турнирах играет? Или с Кубка он снялся? *R...

22:39 — thebestfarmer

не переживай,вже у четвер ввечір залишиться один