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Вашингтон. Возняцки снялась с турнира, у Калининой другая соперница

Украинка не сможет попробовать свои силы в битве с Каролин Возняцки

  • 31.07.2018 22:22
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wtatennis.com. Каролин Возняцки
© wtatennis.com. Каролин Возняцки

По итогам жеребьевки Ангелина Калинина на теннисном турнире в Вашингтоне в первом круге должна была сразиться с Каролин Возняцки.

Однако сегодня датчанка снялась с турнира из-за травмы. У второй ракетки мира повреждение ноги.

Вместо Возняцки украинская теннисистка сыграет с бельгийкой Исалин Бонавентюр (130 WTA).

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Источник — WTA

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