Калинина проходит во второй круг US Open

02:13 — zport

Нету Коваленка? Это сон

01:56 — LembergWestUkraine

Я вас оптимісти і аналітики почитаю після Словаччини....

01:49 — LembergWestUkraine

Тільки не кажи шо Бєсєдін замість Шеви вистрілить !

01:42 — rokkino

А надеется надо,иначе зачем тогда вообще болеть за свою команду?Я жду новых звёзд.Со времён Шевы ...

01:39 — rokkino

Кто все эти люди? Они чего-то добились?Или просто офигенно с условным Днепр1 в кубке Украины ...