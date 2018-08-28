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Калинина проходит во второй круг US Open

Украинка проиграла первый сет, но сумела вымотать соперницу в трех партиях

  • 28.08.2018 01:16
  • 359 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Ангелина Калинина
© Getty Images. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) выиграла поединок первого раунда US Open. В стартовом матче основной сетки украинка обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн (№165 WTA).
 
US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) –  1:6, 7:6(0), 5:2 (отказ)
 
 
Во втором раунде Калинина сыграет против третьей ракетки мира Слоан Стивенс из США.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Євген Біленький
      Євген Біленький, 28.08.2018 01:33
    0
    Вітаю з досягненням.
    За підсумками US Open стане 5-ю ракеткою України, обійшовши Марту Костюк та Козлову.
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    Vladdal
    online
      Vladdal, 28.08.2018 01:39
    0
    Євген Біленький, 28.08.2018 01:33
    Вітаю з досягненням.
    За підсумками US Open стане 5-ю ракеткою України, обійшовши Марту Костюк та Козлову.
    На травме соперницы. Досягнення, конечно. Хотя к поздравлениям присоединяюсь, старалась как могла. Моментами даже красивый теннис показывала. Со стабильностью только беда - столько не вынужденных ошибок даже на турнирах ИТФ не всегда прощают.
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