Калинина проходит во второй круг US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№134 WTA) выиграла поединок первого раунда US Open. В стартовом матче основной сетки украинка обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн (№165 WTA).
US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 1:6, 7:6(0), 5:2 (отказ)
Во втором раунде Калинина сыграет против третьей ракетки мира Слоан Стивенс из США.
Источник — Sport.ua
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За підсумками US Open стане 5-ю ракеткою України, обійшовши Марту Костюк та Козлову.
За підсумками US Open стане 5-ю ракеткою України, обійшовши Марту Костюк та Козлову.
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