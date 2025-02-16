Лидера Арсенала успешно прооперировали. Теперь ему предстоит реабилитация

25-летний атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц перенес операцию после того, как травмировал верхнюю часть бедра на тренировке в Дубае.

«Последние несколько дней были тяжелыми, как с психологической, так и с физической стороны. Но вчера был замечательный день, ведь операция прошла успешно.

Спасибо всем за поддержку. Это очень помогло», - написал Хаверц в своих социальных сетях.

Для лондонского «Арсенала» потеря Хаверца стала настоящим ударом, ведь команда фактически потеряла всех игроков атаки.

Прогнозируют, что Кай Хаверц вернется в футбол в начале следующего сезона.