Лидера Арсенала успешно прооперировали. Теперь ему предстоит реабилитация
Кай Хаверц травмировал заднюю поверхность бедра
25-летний атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц перенес операцию после того, как травмировал верхнюю часть бедра на тренировке в Дубае.
«Последние несколько дней были тяжелыми, как с психологической, так и с физической стороны. Но вчера был замечательный день, ведь операция прошла успешно.
Спасибо всем за поддержку. Это очень помогло», - написал Хаверц в своих социальных сетях.
Для лондонского «Арсенала» потеря Хаверца стала настоящим ударом, ведь команда фактически потеряла всех игроков атаки.
Прогнозируют, что Кай Хаверц вернется в футбол в начале следующего сезона.
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