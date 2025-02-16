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  4. Лидера Арсенала успешно прооперировали. Теперь ему предстоит реабилитация
Англия
16 февраля 2025, 17:10 |
464
1

Лидера Арсенала успешно прооперировали. Теперь ему предстоит реабилитация

Кай Хаверц травмировал заднюю поверхность бедра

16 февраля 2025, 17:10 |
464
1
Лидера Арсенала успешно прооперировали. Теперь ему предстоит реабилитация
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц перенес операцию после того, как травмировал верхнюю часть бедра на тренировке в Дубае.

«Последние несколько дней были тяжелыми, как с психологической, так и с физической стороны. Но вчера был замечательный день, ведь операция прошла успешно.

Спасибо всем за поддержку. Это очень помогло», - написал Хаверц в своих социальных сетях.

Для лондонского «Арсенала» потеря Хаверца стала настоящим ударом, ведь команда фактически потеряла всех игроков атаки.

Прогнозируют, что Кай Хаверц вернется в футбол в начале следующего сезона.

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травма Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу травма колена Английская Премьер-лига Кай Хаверц
Александр Сильченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Артеті зараз не позаздриш. З Лестером то впорались, але скоро буде Ліга чемпіонів.
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