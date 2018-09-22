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Сен-Мало. Завацкая сыграет в финале

Украинка снова в трех сетах одолела сеяную соперницу

  • 22.09.2018 20:28
  • 945 просмотров
  • 6 комментариев
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Getty Images. Катарина Завацкая
© Getty Images. Катарина Завацкая

В полуфинале турнире ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая встречалась с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг. В напряденном трехсетовом поединке сильнее оказалась украинка. Матч продолжался 2 часа и 50 минут.

1/2 финала

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6(5), 6:7(1), 3:6

Во второй партии украинка уступала 2:5, но сумела отыграть матчбол на подаче соперницы в восьмом гейме и вернуться в игру.
 

В финале Завацкая встретится с Людмилой Самсоновой из России. Напомним, в 1/4 финала украинка переиграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.

С новой недели Завацкая установит личный рекорд в рейтинге WTA.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    frack7
    online
      frack7, 22.09.2018 21:58
    0
    Stanislav Matusevych, 22.09.2018 20:41
    Вытащила второй сет с 0:4 и 2:5. Просто турнир камбэков для Кати. И в финале сыграет с главной сенсацией - квалифаершей Самсоновой.[/quote[quote Stanislav Matusevych, 22.09.2018 20:41]Вытащила второй сет с 0:4 и 2:5. Просто турнир камбэков для Кати. И в финале сыграет с главной сенсацией - квалифаершей Самсоновой.
    Самсонова не такая уже и сенсация, в начале августа взяла титул на 25-тысячнике в Испании, сейчас видимо в очень неплохой форме. Верим в Катю, шансы есть и конкретные.
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 22.09.2018 21:56
    0
    Молодец Катарина в очередной раз проявила характер и вытянула сложнейшую игру. Жалко только, что французы оказались еще теми жмотами и не организовали трансляции турнира.
    Ссылка
    Кузьмін Володимир (
    online
      Кузьмін Володимир (, 22.09.2018 21:23
    0
    Молодець!!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 22.09.2018 21:12
    +2
    Є характер у дівчини! Перший фінал! Плюс 59 позицій на верх! Зараз 175 в рейтингу! А в разі перемоги 163! Та зараз вже 8 ракетка України! Так тримати Катарина!
    Ссылка
    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 22.09.2018 20:41
    +6
    Кожен матч на жилах витягує! Просто молодець і красуня!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.09.2018 20:41
    +5
    Вытащила второй сет с 0:4 и 2:5. Просто турнир камбэков для Кати. И в финале сыграет с главной сенсацией - квалифаершей Самсоновой.
    Ссылка
    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 22.09.2018 20:41
    +6
    Кожен матч на жилах витягує! Просто молодець і красуня!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.09.2018 20:41
    +5
    Вытащила второй сет с 0:4 и 2:5. Просто турнир камбэков для Кати. И в финале сыграет с главной сенсацией - квалифаершей Самсоновой.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 22.09.2018 21:12
    +2
    Є характер у дівчини! Перший фінал! Плюс 59 позицій на верх! Зараз 175 в рейтингу! А в разі перемоги 163! Та зараз вже 8 ракетка України! Так тримати Катарина!
    Ссылка
    frack7
    online
      frack7, 22.09.2018 21:58
    0
    Stanislav Matusevych, 22.09.2018 20:41
    Вытащила второй сет с 0:4 и 2:5. Просто турнир камбэков для Кати. И в финале сыграет с главной сенсацией - квалифаершей Самсоновой.[/quote[quote Stanislav Matusevych, 22.09.2018 20:41]Вытащила второй сет с 0:4 и 2:5. Просто турнир камбэков для Кати. И в финале сыграет с главной сенсацией - квалифаершей Самсоновой.
    Самсонова не такая уже и сенсация, в начале августа взяла титул на 25-тысячнике в Испании, сейчас видимо в очень неплохой форме. Верим в Катю, шансы есть и конкретные.
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 22.09.2018 21:56
    0
    Молодец Катарина в очередной раз проявила характер и вытянула сложнейшую игру. Жалко только, что французы оказались еще теми жмотами и не организовали трансляции турнира.
    Ссылка
    Кузьмін Володимир (
    online
      Кузьмін Володимир (, 22.09.2018 21:23
    0
    Молодець!!!
    Ссылка
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