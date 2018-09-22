Сен-Мало. Завацкая сыграет в финале

В полуфинале турнире ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая встречалась с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг. В напряденном трехсетовом поединке сильнее оказалась украинка. Матч продолжался 2 часа и 50 минут.

1/2 финала

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6(5), 6:7(1), 3:6

Во второй партии украинка уступала 2:5, но сумела отыграть матчбол на подаче соперницы в восьмом гейме и вернуться в игру.

В финале Завацкая встретится с Людмилой Самсоновой из России. Напомним, в 1/4 финала украинка переиграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.

С новой недели Завацкая установит личный рекорд в рейтинге WTA.