Сен-Мало. Завацкая сыграет в финале

В полуфинале турнире ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая встречалась с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг. В напряденном трехсетовом поединке сильнее оказалась украинка. Матч продолжался 2 часа и 50 минут.
1/2 финала
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6(5), 6:7(1), 3:6
В финале Завацкая встретится с Людмилой Самсоновой из России. Напомним, в 1/4 финала украинка переиграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.
С новой недели Завацкая установит личный рекорд в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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