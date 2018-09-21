Сен-Мало. Завацкая вышла в полуфинал

22:47 — Dmitriy Shalda

Живу в Украине и это мой любимый вид спорта. На мой взгляд, ни одно спортивное состязание не дотя...

22:46 — oleg08

Сейчас по разным рейтингам есть топы квротербеков, но к сожалению, дорогие квотербеки не показыва...

22:41 — roman2003h

Живу в штатах. Це дибільний вид спорту. 50% трансляції це реклама.

22:40 — Владимир Копяк

Оказывается, с этим видом спорта у нас в Украине все идет нормально, через пару лет переплюнем фу...