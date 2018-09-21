Сен-Мало. Завацкая вышла в полуфинал

В четвертьфинале турнире ITF в Сен-Мало Катарина Завацкая всречалась с представительницей Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн. В напряденном трехсетовом поединке сильнее оказалась украинка. Матч продолжался 1 час и 52 минуты.
1/4 финала
Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, 9) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:7 (5), 6:2, 4:6
В полуфинале Завацкая встретится с 8-й сеяной Вероникой Сепеде из Парагвая.
Ранее в 1/8 финала Завацкая победила Яну Чепелову.
Источник — Sport.ua
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