Сен-Мало. Завацкая вышла в четвертьфинал

В матче второго круга соревнований с призовым фондом $60,000+H 18-летняя украинка одержала победу над словацкой теннисисткой Яной Чепеловой: 2:6, 6:2, 6:4. Отметим, что в решающем сете Завацкая уступала со счетом 1:3.
В четвертьфинале Катарина встретится с представительницей Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн, посеянной на турнире под девятым номером.
В конце апреля Завацкая уже играла против будущей соперницы на 25-тысячнике в Германии, где потерпела поражение в финальном матче.
На прошлой неделе Завацкая выступала на турнире в Биаррице.
Источник — Большой теннис Украины
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Будет очередной долгий матч двух записных грунтовичек.
Будет очередной долгий матч двух записных грунтовичек.
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