Сен-Мало. Завацкая вышла в четвертьфинал

В матче второго круга соревнований с призовым фондом $60,000+H 18-летняя украинка одержала победу над словацкой теннисисткой Яной Чепеловой: 2:6, 6:2, 6:4. Отметим, что в решающем сете Завацкая уступала со счетом 1:3.

В четвертьфинале Катарина встретится с представительницей Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн, посеянной на турнире под девятым номером.

В конце апреля Завацкая уже играла против будущей соперницы на 25-тысячнике в Германии, где потерпела поражение в финальном матче.