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Сен-Мало. Завацкая вышла в четвертьфинал

Украинка будет бороться за место в полуфинале турнира ITF во Франции

  • 20.09.2018 13:59
  • 269 просмотров
  • 1 комментарий
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tennisua.org. Катарина Завацкая
© tennisua.org. Катарина Завацкая
В матче второго круга соревнований с призовым фондом $60,000+H 18-летняя украинка одержала победу над словацкой теннисисткой Яной Чепеловой: 2:6, 6:2, 6:4. Отметим, что в решающем сете Завацкая уступала со счетом 1:3.
 
В четвертьфинале Катарина встретится с представительницей Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн, посеянной на турнире под девятым номером. 
 
В конце апреля Завацкая уже играла против будущей соперницы на 25-тысячнике в Германии, где потерпела поражение в финальном матче.
 
На прошлой неделе Завацкая выступала на турнире в Биаррице.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.09.2018 14:15
    0
    Представительницей Лихтенштейна.
    Будет очередной долгий матч двух записных грунтовичек.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.09.2018 14:15
    0
    Представительницей Лихтенштейна.
    Будет очередной долгий матч двух записных грунтовичек.
    Ссылка
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