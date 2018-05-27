Ролан Гаррос. Козлова обыграла действующую чемпионку и вышла во 2 круг

Украинкая теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке украинка не оставила шансов действующей чемпионке Алене Остапенко из Латвии.
Ролан Гаррос. Первый круг Катерина Козлова (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – 7:5, 6:3
Третья ракетка Украины Катерина Козлова, которая в мировой классификации занимает 66 место, на равных начала поединок с одной из самых перспективных теннисисток мира. Катерина была готовы к стилю игры латвийки и по максимуму заставляла ее ошибаться. Конечно же, Остапенко и сама сегодня играла посредственно, но даже в таком состоянии она по статусу обязана обыгрывать практически любую не топовую тенниситку.
В первом сете Козлова вела 3:1, но латвийка быстро ее догнала. Самое интересно началось при счете 4:4. Соперницы раз за разом проигрывали свои подачи, Козлова не смогла первый раз подать на матч. Казалось, что все решится на тай-брейке, за который было немного страшно. Но украинка все же взяла себя в руки и со второго раза додавила Остапенко – 7:5.
Статистика матчей латвийки на Ролан Гаррос напомнила, что Елена в 9 матчах 6 раз проигрывала первые сеты, поэтому об общей победе говорить было рано. Тем более после того, как Катя взяла медицинский тайм-уат и мы увидели огромную мозоль на ее ноге.
Второй сет начался с 2:0 от Остапенко, но после этого латвийка не выиграла ни одной своей подачи до конца матча. Козлова очень качественно отыгрывала на приеме, а о невынужденных ошибках Остапенко, которых в сумме насобиралось целых 48, говорилось выше. Практически до самого конца было трудно поверить, что Катерина выиграет, хотя по рисунку матча это читалось. В девятом гейме украинка заработала двойной матчбол, не реализовала его, но с третьего раза победа все же осталась за ней. В очных матчах против Остапенко Козлова теперь ведет со счетом 3:0.
Фантастический матч для Катерины, которая впервые в жизни обыграла соперницу из топ-30. Более того, Козлова провела всего второй поединок после перерыва, связаного с травмой. Браво, Катя, вперед к новым вершинам!
Во втором круге украинка сыграет против победительницы пары Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь). Стоит отметить, что из сетки Козловой сегодня уже вылетели Винус Уильямс и Йоханна Конта. На пути в 1/4 финала из сеянных осталась только Барбора Стрыцова (26).
Остапенко стала всего 6-й действующей победительницей турниров Большого Шлема, которая вылетела в первом круге. Ранее это «удавалось» Штеффи Граф (Уимблдон-1994), Дженнифер Каприати (AO-2003), Анастасие Мыскиной (РГ-2005), Светлане Кузнецовой (US Open-2005) и Анжелик Кербер (US Open-2017).
Поражение латвийки на Ролан Гаррос автоматически лишает ее 1990 очков, а это значит, что Остапенко вылетает из топ-10.
Jimmie48 Photography. Алена Остапенко
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Интересно, как Халеп умудрилась проиграть Остапу в прошлом финале? Спорт, особенно женский теннис, бывает иногда очень нелогичным. Ну в общем, королеву вфтопку, да здраствует новая королева! И очень бы хотелось, чтобы ею стала нынешняя world number 4 )
Теперь моя очередь сказать: "Все верно" ) Вопрос риторический был, скорее. ) Всех с победами наших девочек сегодня! я спать, так как в Алматы уже за полночь. Фиг заснешь теперь после таких радостных эмоций, да и к казахстанскому времени еще не привык за пару дней. Болеем дальше за наших!
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