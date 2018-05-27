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Ролан Гаррос. Козлова обыграла действующую чемпионку и вышла во 2 круг

Украинкая теннисистка оформила победу над Аленой Остапенко в двух сетах

  • 27.05.2018 20:28
  • 6877 просмотров
  • 35 комментария
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова

Украинкая теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке украинка не оставила шансов действующей чемпионке Алене Остапенко из Латвии.

Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – 7:5, 6:3

Третья ракетка Украины Катерина Козлова, которая в мировой классификации занимает 66 место,  на равных начала поединок с одной из самых перспективных теннисисток мира. Катерина была готовы к стилю игры латвийки и по максимуму заставляла ее ошибаться. Конечно же, Остапенко и сама сегодня играла посредственно, но даже в таком состоянии она по статусу обязана обыгрывать практически любую не топовую тенниситку.

В первом сете Козлова вела 3:1, но латвийка быстро ее догнала. Самое интересно началось при счете 4:4. Соперницы раз за разом проигрывали свои подачи, Козлова не смогла первый раз подать на матч. Казалось, что все решится на тай-брейке, за который было немного страшно. Но украинка все же взяла себя в руки и со второго раза додавила Остапенко – 7:5.
 
Статистика матчей латвийки на Ролан Гаррос напомнила, что Елена в 9 матчах 6 раз проигрывала первые сеты, поэтому об общей победе говорить было рано. Тем более после того, как Катя взяла медицинский тайм-уат и мы увидели огромную мозоль на ее ноге.
 
Второй сет начался с 2:0 от Остапенко, но после этого латвийка не выиграла ни одной своей подачи до конца матча. Козлова очень качественно отыгрывала на приеме, а о невынужденных ошибках Остапенко, которых в сумме насобиралось целых 48, говорилось выше. Практически до самого конца было трудно поверить, что Катерина выиграет, хотя по рисунку матча это читалось. В девятом гейме украинка заработала двойной матчбол, не реализовала его, но с третьего раза победа все же осталась за ней. В очных матчах против Остапенко Козлова теперь ведет со счетом 3:0.
 
 

Фантастический матч для Катерины, которая впервые в жизни обыграла соперницу из топ-30. Более того, Козлова провела всего второй поединок после перерыва, связаного с травмой. Браво, Катя, вперед к новым вершинам!
 
Во втором круге украинка сыграет против победительницы пары Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь). Стоит отметить, что из сетки Козловой сегодня уже вылетели Винус Уильямс и Йоханна Конта. На пути в 1/4 финала из сеянных осталась только Барбора Стрыцова (26).
 
Остапенко стала всего 6-й действующей победительницей турниров Большого Шлема, которая вылетела в первом круге. Ранее это «удавалось» Штеффи Граф (Уимблдон-1994), Дженнифер Каприати (AO-2003), Анастасие Мыскиной (РГ-2005), Светлане Кузнецовой (US Open-2005) и Анжелик Кербер (US Open-2017).
 
Поражение латвийки на Ролан Гаррос автоматически лишает ее 1990 очков, а это значит, что Остапенко вылетает из топ-10.
 
Jimmie48 Photography. Алена Остапенко
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 27.05.2018 20:46
    +8
    Як я розумію Катя виграла в Остапенко у всіх 3-х зіграних поєдинках - це взагалі бомба
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.05.2018 20:49
    +7
    48 невынужденных за 2 сета! Из 80 общих очков, взятых Козловой! Чемпионка, блин. Я просто невероятно доволен!
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 27.05.2018 20:52
    +6
    и 13 двойных ошибок. Из них 3 в 7 гейме второго сета. жесть
    Ссылка
    Тоні Монтана
    online
      Тоні Монтана, 27.05.2018 20:52
    +2
    Це мінус 2000 і прощай топ 10 я так розумію для латвійки
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 27.05.2018 20:52
    +5
    Национальный вид спорта. Это круто браво.!!!
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    captain2009
    online
      captain2009, 27.05.2018 20:55
    +6
    Stanislav Matusevych, 27.05.2018 20:49
    48 невынужденных за 2 сета! Из 80 общих очков, взятых Козловой! Чемпионка, блин. Я просто невероятно доволен!

    Интересно, как Халеп умудрилась проиграть Остапу в прошлом финале? Спорт, особенно женский теннис, бывает иногда очень нелогичным. Ну в общем, королеву вфтопку, да здраствует новая королева! И очень бы хотелось, чтобы ею стала нынешняя world number 4 )
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    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 27.05.2018 20:56
    +8
    Молодець хамло-ватніцу опустила на землю
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.05.2018 21:00
    +3
    captain2009, 27.05.2018 20:55
    Интересно, как Халеп умудрилась проиграть Остапу в прошлом финале? Спорт, особенно женский теннис, бывает иногда очень нелогичным. Ну в общем, королеву вфтопку, да здраствует новая королева! И очень бы хотелось, чтобы ею стала нынешняя world number 4 )
    Да элементарно. Когда латышку сильно прет, она может забить вообще кого угодно. А если совсем не идет игра - то сегодняшние матчи происходят. Год назад просто чудо из чудес случилось, что 7 раз подряд бомба в одну воронку попала.
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    gudini1977
    online
    gudini1977, 27.05.2018 21:04
    +3
    Прям очень приятно. Конечно игры у латышки не было, но и Катя сумела взять её тёпленькой. Главное Катя знала как с ней играть, и как сделать её игру максимально неудобной. Кстати, у Кати удар появился, или мне показалось?
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 27.05.2018 21:06
    +3
    captain2009, 27.05.2018 20:55
    Stanislav Matusevych, 27.05.2018 20:49 48 невынужденных за 2 сета! Из 80 общих очков, взятых Козловой! Чемпионка, блин. Я просто невероятно доволен! Интересно, как Халеп умудрилась проиграть Остапу в прошлом финале? Спорт, особенно женский теннис, бывает иногда очень нелогичным. Ну в общем, королеву вфтопку, да здраствует новая королева! И очень бы хотелось, чтобы ею стала нынешняя world number 4 )
    Тогда она включила режим бога
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    captain2009
    online
      captain2009, 27.05.2018 21:07
    +6
    Stanislav Matusevych, 27.05.2018 21:00
    Да элементарно. Когда латышку сильно прет, она может забить вообще кого угодно. А если совсем не идет игра - то сегодняшние матчи происходят. Год назад просто чудо из чудес случилось, что 7 раз подряд бомба в одну воронку попала.

    Теперь моя очередь сказать: "Все верно" ) Вопрос риторический был, скорее. ) Всех с победами наших девочек сегодня! я спать, так как в Алматы уже за полночь. Фиг заснешь теперь после таких радостных эмоций, да и к казахстанскому времени еще не привык за пару дней. Болеем дальше за наших!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 27.05.2018 21:09
    +2
    Stanislav Matusevych, 27.05.2018 21:00
    captain2009, 27.05.2018 20:55 Интересно, как Халеп умудрилась проиграть Остапу в прошлом финале? Спорт, особенно женский теннис, бывает иногда очень нелогичным. Ну в общем, королеву вфтопку, да здраствует новая королева! И очень бы хотелось, чтобы ею стала нынешняя world number 4 ) Да элементарно. Когда латышку сильно прет, она может забить вообще кого угодно. А если совсем не идет игра - то сегодняшние матчи происходят. Год назад просто чудо из чудес случилось, что 7 раз подряд бомба в одну воронку попала.
    Остапенко это вообще какое то чудо, не понятно как она может порой играть блестяще и и чередовать это с отвратительной игрой
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    rumata_k
    online
      rumata_k, 27.05.2018 21:14
    +3
    Остап явно психологічно не готова була до гри. навряд чи тут був тиск переможниці минулорічного РГ. скорше, шо остап ще до матчу виграла, а по ходу гри перелаштуватися вже не змогла. від цього, напевне, і така величезна кількість помилок. Катя, не показавши надто яскравого тенісу, була не тільки психологічно готова гризти землю незалежно від ходу гри, але і зіграла дуже зібрано, де треба - дотерпіла, де змогла - додавила. навряд чи такий номер пройде з Азаренкою, різниця в класі все-таки відчутна, і недооцінки/недолаштування навряд чи доведеться очикувати, але мяч - круглий, а корт - прямокутник ) Так чи інакше - спасибі Катрусі за величезний заряд емоцій і удачі !
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    voone1983
    online
    voone1983, 27.05.2018 21:36
    0
    Oleg Savchuk, 27.05.2018 20:56
    Молодець хамло-ватніцу опустила на землю
    Стосовно хамла згоден, але з якого переляку Остапенко в ватніци записали??
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    Dr.Quest
    online
      Dr.Quest, 27.05.2018 21:40
    0
    Какой-то специфический матч был, если я правильно увидел (не было возможности постоянно весь матч смотреть). Они, часом не установили рекорд по количеству брейков за матч? Пока смотрел, каждая из них двоих сдавала все свои подачи и отбирала все чужие. Ну, почти все, т.к. наша все же выиграла
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