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WTA назвала лучшие турниры сезона

Также определены победители в индивидуальных номинациях среди игроков и тренеров

  • 11.12.2018 07:42
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Метки
WTA
© WTA
Женская теннисная ассоциация подвела итоги прошедшего сезона. Были названы лучшие турниры, а также определены победители в индивидуальных номинациях для игроков и тренеров.
 
Чешская теннисистка Петра Квитова в седьмой раз (шестой подряд) получила награду имени Карен Крантцке за спортивный дух. Американка Бетани Маттек-Сэндс впервые получила награду имени Пичи Келлмейер за общественную деятельность.
 
Наставник Наоми Осаки Саша Баин назван лучшим в номинации «Тренер года».
 
Лучшие турниры по категориям
 
WTA Premier Mandatory: BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс)
WTA Premier 5: Internazionali BNL d’Italia (Рим)
WTA Premier: St. Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург)
WTA International: Prudential Hong Kong Tennis Open (Гонконг)
 
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Источник — WTA

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