WTA назвала лучшие турниры сезона

Женская теннисная ассоциация подвела итоги прошедшего сезона. Были названы лучшие турниры, а также определены победители в индивидуальных номинациях для игроков и тренеров.
Чешская теннисистка Петра Квитова в седьмой раз (шестой подряд) получила награду имени Карен Крантцке за спортивный дух. Американка Бетани Маттек-Сэндс впервые получила награду имени Пичи Келлмейер за общественную деятельность.
Наставник Наоми Осаки Саша Баин назван лучшим в номинации «Тренер года».
Лучшие турниры по категориям
WTA Premier Mandatory: BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс)
WTA Premier 5: Internazionali BNL d’Italia (Рим)
WTA Premier: St. Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург)
WTA International: Prudential Hong Kong Tennis Open (Гонконг)
Ранее Элина Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.