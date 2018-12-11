WTA назвала лучшие турниры сезона

Женская теннисная ассоциация подвела итоги прошедшего сезона. Были названы лучшие турниры, а также определены победители в индивидуальных номинациях для игроков и тренеров.

Чешская теннисистка Петра Квитова в седьмой раз (шестой подряд) получила награду имени Карен Крантцке за спортивный дух. Американка Бетани Маттек-Сэндс впервые получила награду имени Пичи Келлмейер за общественную деятельность.

Наставник Наоми Осаки Саша Баин назван лучшим в номинации «Тренер года».

Лучшие турниры по категориям

WTA Premier Mandatory: BNP Paribas Open (Индиан-Уэллс)

WTA Premier 5: Internazionali BNL d’Italia (Рим)

WTA Premier: St. Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург)

WTA International: Prudential Hong Kong Tennis Open (Гонконг)