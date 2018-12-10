Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции

нехрен было с Цверной Звездой и с тем же Наполи на выезде сопли живать .. не думал, что Клопп так...

Странно. Ливерпуль всегда был кубковой командой - мог настроиться на сильного соперника, неважно ...

Помню в похожей ситуации Шахтер смог выиграть у Барсы 2-3 на выезде, когда та уже обеспечела себе...

00:19 — bzzzzz

К тому же Ливерпулю не просто нужно выигрывать, а выигрывать с разницей в 2 мяча! Потому что они ...

00:17 — bzzzzz

Ливерпуль уже 3 матча, причем без шансов проиграл в этой ЛЧ, а Наполи ни одного ! Так сфигали он...