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Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции

В финале соревнований в Кане украинка обыграла Александру Саснович

  • 10.12.2018 23:45
  • 1151 просмотр
  • 2 комментария
Метки
Open de Caen
© Open de Caen

Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане. В финале украинка в 3 сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович. Матч продолжался 1 час и 49 минут.

Финал

Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 3:6, 6:3, 6:4

На пути к финалу Свитолина обыграла француженку Манон Леонар.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Игорь Келбас
    online
      Игорь Келбас, 11.12.2018 00:18
    0
    Поздравляю Элину с победой на этом турнире! Наша Саша тоже молодец!
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 10.12.2018 23:53
    +1
    Молодець!
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 10.12.2018 23:53
    +1
    Молодець!
    Ссылка
    Игорь Келбас
    online
      Игорь Келбас, 11.12.2018 00:18
    0
    Поздравляю Элину с победой на этом турнире! Наша Саша тоже молодец!
    Ссылка
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