Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции

Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане. В финале украинка в 3 сетах обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович. Матч продолжался 1 час и 49 минут.
Финал
Элина Свитолина (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 3:6, 6:3, 6:4
На пути к финалу Свитолина обыграла француженку Манон Леонар.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.