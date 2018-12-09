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Свитолина вновь пробилась в финал выставочного турнира во Франции

Первая ракетка Украины во второй раз подряд сыграет в финале турнира в «Open de Caen»

  • 09.12.2018 19:31
  • 2102 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
open-de-caen.com
© open-de-caen.com
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина оформила путевку в решающий матч на соревнованиях «Open de Caen».
 
В полуфинальном матче украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:4 над 17-летней француженкой Манон Леонар, которая в рейтинге WTA занимает 1205-е место. Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты.
 
В финале Свитолина встретится с победительницей поединка Александра Саснович (Беларусь, WTA 30) – Элица Костова (Болгария, WTA 215).
 
Напомним, в финале в декабре 2017-го Свитолина обыграла 371-ю ракетку мира Одри Альби.
 
Ранее украинка Виктория Дема выиграла дебютный турнир ITF.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 09.12.2018 20:13
    0
    а призовые какие?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 09.12.2018 20:13
    0
    а призовые какие?
    Ссылка
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