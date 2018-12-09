Свитолина вновь пробилась в финал выставочного турнира во Франции

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина оформила путевку в решающий матч на соревнованиях «Open de Caen».
В полуфинальном матче украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:4 над 17-летней француженкой Манон Леонар, которая в рейтинге WTA занимает 1205-е место. Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты.
В финале Свитолина встретится с победительницей поединка Александра Саснович (Беларусь, WTA 30) – Элица Костова (Болгария, WTA 215).
Напомним, в финале в декабре 2017-го Свитолина обыграла 371-ю ракетку мира Одри Альби.
Ранее украинка Виктория Дема выиграла дебютный турнир ITF.
👏 Ça n’aura pas été si simple pour @ElinaSvitolina face à Manon Léonard qui a fait forte impression au @ZenithCaen (6/3 - 6/4)#OpenCaen 🎾 pic.twitter.com/RvvMoLTQbb— Open de Caen (@OpenCaen) 9 грудня 2018 р.
Источник — Большой теннис Украины
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