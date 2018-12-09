Каир. Дема выграла дебютный индивидуальный турнир

В решающем матче турнира ITF в Египте с призовым фондом $15,000 украинская теннисистка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, победила четвёртую сеяную Кристину Эне из Румынии: 6:2, 7:5.

Дема вышла вперёд 2:0 в стартовом сете, после чего румынка сравняла счёт, но затем украинка выиграла четыре гейма подряд. Во втором сете 18-летняя киевлянка уступала со счётом 3:5, сумела отыграть один сетбол в десятом гейме и со второй попытки подала на матч.

Путь к победе:

QR1: Лана Сипек (Хорватия) 6:0, 6:0

QR2: Анастасия Золотарёва (Россия) 6:0, 6:1

R32: Ламис Альхуссейн Абдель Азиз (Египет, 6) 6:3, 6:3

R16: Минами Акияма (Япония) 6:1, 6:0

QF: Сандра Самир (Египет, 1) 7:6(6), 3:6, 6:3

SF: Ванда Лукач (Венгрия, 7) 6:7(3), 6:1, 6:1

FR: Кристина Эне (Румыния, 4) 6:2, 7:5

Отметим, что Дема провела свой первый финал на профессиональном уровне. За победу в Каире наша теннисистка получит 12 очков и в понедельник, 17 декабря, дебютирует в рейтинге WTA.