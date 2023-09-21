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  4. Дема не сомгла обыграть третью сеянную на турнире ITF в Румынии
ITF
21 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:34
42
0

Дема не сомгла обыграть третью сеянную на турнире ITF в Румынии

Виктория Дема уступила Валентини Грамматикопулу

21 сентября 2023, 18:11 | Обновлено 21 сентября 2023, 18:34
42
0
Дема не сомгла обыграть третью сеянную на турнире ITF в Румынии
ФТУ. Виктория Дема

Украинская теннисистка Виктория Дема не смогла обыграть третью сеяную Валентини Грамматикопулу во втором круге турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.

В матче против греческой теннисистки Дема смогла выиграть первый сет, однако в следующих двух партиях выиграла только пять геймов.

Таким образом, Виктория Дема завершила выступления на турнире в Слобозии в одиночном разряде, однако она продолжит участие в нем в парной сетке.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, 2 круг

Валентини Грамматикопулу (Греция, 3) – Виктория Дема (Украина) – 4:6, 6:2, 6:3.

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Виктория Дема Валентини Грамматикопулу
Источник Sport.ua
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