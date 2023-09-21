Дема не сомгла обыграть третью сеянную на турнире ITF в Румынии
Виктория Дема уступила Валентини Грамматикопулу
Украинская теннисистка Виктория Дема не смогла обыграть третью сеяную Валентини Грамматикопулу во втором круге турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии.
В матче против греческой теннисистки Дема смогла выиграть первый сет, однако в следующих двух партиях выиграла только пять геймов.
Таким образом, Виктория Дема завершила выступления на турнире в Слобозии в одиночном разряде, однако она продолжит участие в нем в парной сетке.
Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, 2 круг
Валентини Грамматикопулу (Греция, 3) – Виктория Дема (Украина) – 4:6, 6:2, 6:3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Генеральный директор «Шахтера» жестко раскритиковал организацию
Главный тренер «Ромы» не признает поражение в игре с «Севильей»