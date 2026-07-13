Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WT на 13–19.07
Следите за результатами украинцев на турнирах WT на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 13 до 19 июля.
М25 Хандия (Испания – грунт), Orysol ITF Playa de Handia
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Серхио Планелья (Испания, 1) – Антон Марченко (Украина) – 5:7, 7:5, 2:10
Второй круг
- Антон Марченко (Украина) – Висенте Алькарас (Испания) – 13.07
М25 Крамзах (Австрия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дерен Йигин (Германия) – Андрей Порицкий (Украина, 9) – 3:6, 2:6
Второй круг
- Петро Кузменок (США) – Андрей Порицкий (Украина, 9) –6:3, 6:3
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
М25 Луисвилл (Кентукки, США – хард), Louisville Next Gen
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Константин Звягинцев (Украина) – Оливер Сандерс (Чехия, 11) – 13.07, 17:00
- Никита Филин (США, 6) – Артем Дмитренко (Украина, уайлд-кард) – 13.07
М15 Слобозия (Румыния – грунт), Prestige Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тома Жербо (Франция, 1) – Семен Агинский (Украина) – 4:6, 1:6
- Влад Брязу (Румыния, 4) – Константин Аксенов (Украина) – 6:2, 6:0
- Даниал Спасов (Болгария) – Артем Мухтаруллин (Украина) – 6:0, 6:4
- Константин Мантач (Украина) – Оле Бредшнейдер (Нидерланды) – 6:3, 7:5
- Иван Кандела (Испания) – Иван Ангелов (Украина) – 6:2, 7:5
Второй круг
- Семен Агинский (Украина) – Рафаэль Ботран (Гватемала) – 13.07
- Лиам Деликато (Мальта, 6) – Константин Мантач (Украина) – 13.07
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Василий Макаренко (Украина) – Дмитрий Долженков (11) – 3:6, 1:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Юго Кар (Франция) – Юрий Джавакян (Украина, 6) – ТВА
М15 Узлар (Германия – грунт), Bekeleasing-0pen.de
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Алексей Крутых (Украина) – ТВА
М15 Нова Горица (Словения – грунт), Nova Gorica Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мак Микович (Словения, 3) – Тимофей Милованов (Украина) – 13.07
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Глеб Секачев (Украина) – ТВА
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