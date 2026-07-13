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ITF
13 июля 2026, 15:51 |
174
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WT на 13-19.07

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

13 июля 2026, 15:51 |
174
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WT на 13-19.07
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 13 до 19 июля

W75 Оломоуц (Чехия – грунт), ITS Cup Olomouc 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Сара Чакаревич (Франция, 4) – Кристина Возняк (Украина) – 6:3, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W75 Витория (Испания – хаод), W75 Vitoria-Gasteiz

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Клоэ Ноэль (Франция, 4) – Полина Исакова (Украина) – 6:1, 6:1
  • Катерина Лазаренко (Украина, 6) – Кайетана Хай (Испания) – 6:0, 6:2
  • Паула Ортега (Испания, уайлд-кард) – Алеся Рева (Украина, 14) – 1:6, 3:6

Второй круг

  • Катерина Лазаренко (Украина, 6)Алеся Рева (Украина, 14) – 13.07

W50 Дармштадт (Германия – грунт), Tennis International

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина, 5) – Фабиенне Геттварт (Германия) – 13.07
  • Тилвит Ди Джиролами (Бельгия, 7) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 6:2, 6:2

W35 Турин (Италия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Грета Риццетто (Италия) – 1:6, 4:6
  • Мария Лазаренко (Украина, 7) – София Висконте (Италия, уайлд-кард) – 6:0, 6:1

Второй круг

  • Мария Лазаренко (Украина, 7) – Джессика Бертольдо (Италия, 9) – ТВА

W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА

W15 Кршко (Словения – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Тиа Маркт (Словения, уайлд-кард) – Мария Дробышева (Украина, 9) – 13.07
  • Мария Берген (Украина, 6) – Алис Сули (Франция, 6) – 13.07
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WT World Tennis Tour WT Оломоуц WT Витория WT Куршумлийска Баня Кристина Возняк Анастасия Соболева Полина Исакова Алеся Рева Катерина Лазаренко Анастасия Фирман Анастасия Запарынюк Дарья Есыпчук Мария Лазаренко Кристина Почтовик Мария Дробышева Мария Берген
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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Якщо Настя не зніметься, зробить помилку. Та й взагалі час переходити на хард перед ЮСО.
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