ITF13 июля 2026, 15:51 |
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Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WT на 13-19.07
Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
13 июля 2026, 15:51 |
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 13 до 19 июля
W75 Оломоуц (Чехия – грунт), ITS Cup Olomouc 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Сара Чакаревич (Франция, 4) – Кристина Возняк (Украина) – 6:3, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
W75 Витория (Испания – хаод), W75 Vitoria-Gasteiz
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Клоэ Ноэль (Франция, 4) – Полина Исакова (Украина) – 6:1, 6:1
- Катерина Лазаренко (Украина, 6) – Кайетана Хай (Испания) – 6:0, 6:2
- Паула Ортега (Испания, уайлд-кард) – Алеся Рева (Украина, 14) – 1:6, 3:6
Второй круг
- Катерина Лазаренко (Украина, 6) – Алеся Рева (Украина, 14) – 13.07
W50 Дармштадт (Германия – грунт), Tennis International
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Анастасия Фирман (Украина, 5) – Фабиенне Геттварт (Германия) – 13.07
- Тилвит Ди Джиролами (Бельгия, 7) – Анастасия Запарынюк (Украина) – 6:2, 6:2
W35 Турин (Италия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Грета Риццетто (Италия) – 1:6, 4:6
- Мария Лазаренко (Украина, 7) – София Висконте (Италия, уайлд-кард) – 6:0, 6:1
Второй круг
- Мария Лазаренко (Украина, 7) – Джессика Бертольдо (Италия, 9) – ТВА
W15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
W15 Кршко (Словения – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Тиа Маркт (Словения, уайлд-кард) – Мария Дробышева (Украина, 9) – 13.07
- Мария Берген (Украина, 6) – Алис Сули (Франция, 6) – 13.07
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Комментарии 1
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Якщо Настя не зніметься, зробить помилку. Та й взагалі час переходити на хард перед ЮСО.
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