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  4. Соболева пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Любляне
WTA
16 сентября 2026, 14:42 |
268
0

Соболева пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Любляне

Анастасия в двух сетах переиграла Денису Жолдакову в матче второго раунда

16 сентября 2026, 14:42 |
268
0
Соболева пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Любляне
Instagram. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 181) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Любляне, Словения.

Во втором раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Чехии Денису Жолдакову (WTA 464) за 1 час и 55 минут.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) [6] – Дениса Жолдакова (Чехия) – 7:5, 6:4

Соболева стартовала в Любляне с победы над Леей Бошкович. Следующей соперницей Анастасии будет победительница поединка Вероника Фалковська (Польша, WTA 320) – Лора Самсон (Чехия, WTA 118).

Соболева в четвертый раз сыграет в четвертьфинале соревнований категории WTA 125, в частности в третий раз в 2026 году.

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Анастасия Соболева WTA Любляна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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