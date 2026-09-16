Соболева пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Любляне

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 181) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Любляне, Словения.

Во втором раунде украинка в двух сетах одолела представительницу Чехии Денису Жолдакову (WTA 464) за 1 час и 55 минут.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/8 финала

Анастасия Соболева (Украина) [6] – Дениса Жолдакова (Чехия) – 7:5, 6:4

Соболева стартовала в Любляне с победы над Леей Бошкович. Следующей соперницей Анастасии будет победительница поединка Вероника Фалковська (Польша, WTA 320) – Лора Самсон (Чехия, WTA 118).

Соболева в четвертый раз сыграет в четвертьфинале соревнований категории WTA 125, в частности в третий раз в 2026 году.