Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Словении
Анастасия в двух сетах переиграла Лею Бошкович в 1-м раунде соревнований в Любляне
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 181) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.
В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Лею Бошкович (Хорватия, WTA 329) за 1 час и 53 минуты.
WTA 125 Любляна. Грунт, 1/16 финала
Анастасия Соболева (Украина) [6] – Лея Бошкович (Хорватия) [Q] – 6:2, 7:5
Во второй партии Соболева отыгралась со счета 0:3. В десятом гейме на подаче у Анастасии было пять матчболов (в частности, украинка вела 40:0), Бошкович сумела сделать брейк, но следующие два гейма остались за Соболевой.
Следующей соперницей Соболевой будет Дениса Жолдакова (Чехия, WTA 464), с которой ранее она никогда не играла.
На прошлой неделе Анастасия выиграла два матча на соревнованиях WTA 125 в Монтре (Швейцария), а в четвертьфинале уступила Номе Ноха Акуге.
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