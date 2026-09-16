Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Словении

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 181) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне, Словения.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Лею Бошкович (Хорватия, WTA 329) за 1 час и 53 минуты.

WTA 125 Любляна. Грунт, 1/16 финала

Анастасия Соболева (Украина) [6] – Лея Бошкович (Хорватия) [Q] – 6:2, 7:5

Во второй партии Соболева отыгралась со счета 0:3. В десятом гейме на подаче у Анастасии было пять матчболов (в частности, украинка вела 40:0), Бошкович сумела сделать брейк, но следующие два гейма остались за Соболевой.

Следующей соперницей Соболевой будет Дениса Жолдакова (Чехия, WTA 464), с которой ранее она никогда не играла.

На прошлой неделе Анастасия выиграла два матча на соревнованиях WTA 125 в Монтре (Швейцария), а в четвертьфинале уступила Номе Ноха Акуге.