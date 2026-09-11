Соболева проиграла 3-й сеяной в матче 1/4 финала турнира WTA 125 в Монтре

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 194) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Монтре, Швейцария.

В четвертьфинале украинка в двух сетах проиграла третьей сеяной Номе Ноха Акуге (Германия, WTA 137) за 1 час и 55 минут.

WTA 125 Монтре. Грунт, 1/4 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Нома Ноха Акуге (Германия) [3] – 1:6, 6:7 (7:9)

Во второй партии Соболева не реализовала четыре сетбола – два на приеме в 12-м гейме и два на тай-брейке.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2023 году Анастасия одолела немку на 25-тысячнике в Тройсдорфе.

Соболева в третий раз в карьере сыграла в четвертьфинале соревнований WTA 125. В Монтре она успела переиграть Мину Ходжич и Андреа Ласаро Гарсию.