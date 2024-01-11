Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская стала первой украинкой, которая вышла в финал отбора АО 2024
Australian Open
11 января 2024, 06:22 | Обновлено 11 января 2024, 06:25
994
7

Ястремская стала первой украинкой, которая вышла в финал отбора АО 2024

Во втором раунде квалификации Даяна в трех сетах обыграла Грамматикопулу

11 января 2024, 06:22 | Обновлено 11 января 2024, 06:25
994
7
Ястремская стала первой украинкой, которая вышла в финал отбора АО 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде отбора украинка в трех напряженных сетах обыграла Валентини Грамматикопулу (Греция, WTA 221) за 2 часа и 9 минут.

Australian Open 2024. 2-й раунд квалификации

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 6:4, 3:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В финале квалификации Даяна сыграет против Майи Джойнт (Австралия, WTA 573).

Ястремская стала первой украинкой, которой удалось пробиться в финальный раунд отбора австралийского мейджора. Выступления в квалификации также продолжают Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.

По теме:
Виталий Сачко – Александар Ковачевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В шаге от первой основы Grand Slam. Стародубцева обыграла Дарт на АО 2024
Даяна Ястремская Валентини Грамматикопулу Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Бокс | 10 января 2024, 19:44 2
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом

Американец блеснул способностями прогнозиста

Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Теннис | 10 января 2024, 11:32 6
Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Впервые три украинские теннисистки будут сеяными на мейджоре

Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Хоккей | 10.01.2024, 09:55
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Реквием по мечте. Как хоккейная молодежка выпустила из рук золото ЧМ
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Футбол | 10.01.2024, 13:40
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм
Футбол | 10.01.2024, 23:55
Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм
Судьбу Челси не повторили. Ливерпуль не без проблем обыграл Фулхэм
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Василий Гредюшкин
Хто  дивиться  гру   Даяни  той   в  цирку  не   сміється
Ответить
+3
Василий Гредюшкин
Вже  4  роки  Ястремська   перша   ракетка   світу   .........  по   биттю  мяча  за  корт.
Ответить
+1
Kamon
Да так играть нельзя Ястремская, чуть не отдала матч 
Ответить
+1
Vlad Holl
З такою грою тільки на турніри 15 - 25 і не більше . Абсолютно пуста людина . Їй вже нічого і ніхто не допоможе .
Ответить
0
Falko
Але в неї і сітка. Я не знаю, як із таким жеребом можна взагалі не пройти. Якщо порівняти зі Стародубцевою, то і порівнювати нічого: у Даяни початок 3-ї сотні та кінець 6-ї, в Юлі всі із 2-ї: початок, середина і десь в районі 170.
І при цьому Юлька розпихує своїх куди впевненіше.
Ответить
0
Олександр Науменко
Таке врахення що грає механічна лялька.
Ответить
-1
sirjoga
До речі, спробуйте дивлячись гру Даяни ще й вімкнути її спів для фону це хардкор 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
09.01.2024, 18:17 1
Бокс
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
09.01.2024, 22:02
Бокс
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
09.01.2024, 11:38 10
Бокс
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
09.01.2024, 23:58 54
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
Стала известна оценка Мудрика за участие в фиаско в Мидлсбро
10.01.2024, 00:30 4
Футбол
Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
Футболист Динамо заявил, что больше не будет давать интервью украинским СМИ
09.01.2024, 13:39 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем