Ястремская стала первой украинкой, которая вышла в финал отбора АО 2024
Во втором раунде квалификации Даяна в трех сетах обыграла Грамматикопулу
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.
Во 2-м раунде отбора украинка в трех напряженных сетах обыграла Валентини Грамматикопулу (Греция, WTA 221) за 2 часа и 9 минут.
Australian Open 2024. 2-й раунд квалификации
Даяна Ястремская (Украина) [1] – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 6:4, 3:6, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В финале квалификации Даяна сыграет против Майи Джойнт (Австралия, WTA 573).
Ястремская стала первой украинкой, которой удалось пробиться в финальный раунд отбора австралийского мейджора. Выступления в квалификации также продолжают Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.
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