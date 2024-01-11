Ястремская стала первой украинкой, которая вышла в финал отбора АО 2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.

Во 2-м раунде отбора украинка в трех напряженных сетах обыграла Валентини Грамматикопулу (Греция, WTA 221) за 2 часа и 9 минут.

Australian Open 2024. 2-й раунд квалификации

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 6:4, 3:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В финале квалификации Даяна сыграет против Майи Джойнт (Австралия, WTA 573).

Ястремская стала первой украинкой, которой удалось пробиться в финальный раунд отбора австралийского мейджора. Выступления в квалификации также продолжают Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Дарья Снигур.