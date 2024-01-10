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  4. Даяна Ястремская – Валентини Грамматикопу. ​LIVE трансляция
Australian Open
10 января 2024, 10:35 |
290
0

Даяна Ястремская – Валентини Грамматикопу. ​LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2024, 10:35 |
290
0
Даяна Ястремская – Валентини Грамматикопу. ​LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

11 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора первая сеяная украинка сразится против Валентини Грамматикопулу из Греции (№221 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на Kia Arena после матча Эрджан – Сидзя Вей. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Майи Джойнт (№573 WTA) или Дарьи Семенистой (№143 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Australian Open 2024 Валентини Грамматикопулу
Источник Sport.ua
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