Даяна Ястремская – Валентини Грамматикопу. ​LIVE трансляция

11 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№96 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора первая сеяная украинка сразится против Валентини Грамматикопулу из Греции (№221 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на Kia Arena после матча Эрджан – Сидзя Вей. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Майи Джойнт (№573 WTA) или Дарьи Семенистой (№143 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА