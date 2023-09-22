Дема стала полуфиналисткой турнира ITF в Румынии в парном разряде

Украинская теннисистка Виктория Дема стала полуфиналисткой турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии в парном разряде, сыграв два матча за один день.

В четвертьфинальном матче Дема и ее румынская напарница Александра Йордаче одержали волевую победу над еще одной румынкой Симоной Огеску и бельгийской теннисисткой Челси Ванхаут. Проиграв первый сет, украинско-румынская пара с таким же счетом выиграла вторую партию и довела мачт до победы в решающем сете.

Но в полуфинале против местных теннисисток Илоны Гиороае и Андреи Присакариу второй волевой победы не получилось. Снова Дема и Йордаче проиграли первую партию и отыгрались во второй, но в решающем сете Гиороае и Присакариу смоглди довести матч до своей победы.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, пары

Четвертьфинал

Виктория Дема (Украина)/Александра Йордаче (Румыния) – Симона Огеску (Румыния)/Челси Ванхаут (Бельгия) – 3:6, 6:3, 10:6

Полуфинал

Илона Гиороае/Андреа Присакариу (Румыния, 2) – Виктория Дема (Украина)/Александра Йордаче (Румыния) – 3:6, 6:4, 11:9