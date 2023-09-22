Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дема стала полуфиналисткой турнира ITF в Румынии в парном разряде
ITF
22 сентября 2023, 23:41 |
16
0

Дема стала полуфиналисткой турнира ITF в Румынии в парном разряде

Виктории Деме пришлось играть два матча в один день

22 сентября 2023, 23:41 |
16
0
Дема стала полуфиналисткой турнира ITF в Румынии в парном разряде
Instagram (Виктория Дема)

Украинская теннисистка Виктория Дема стала полуфиналисткой турнира Мирового тура ITF W25 в румынской Слобозии в парном разряде, сыграв два матча за один день.

В четвертьфинальном матче Дема и ее румынская напарница Александра Йордаче одержали волевую победу над еще одной румынкой Симоной Огеску и бельгийской теннисисткой Челси Ванхаут. Проиграв первый сет, украинско-румынская пара с таким же счетом выиграла вторую партию и довела мачт до победы в решающем сете.

Но в полуфинале против местных теннисисток Илоны Гиороае и Андреи Присакариу второй волевой победы не получилось. Снова Дема и Йордаче проиграли первую партию и отыгрались во второй, но в решающем сете Гиороае и Присакариу смоглди довести матч до своей победы.

Мировой тур ITF W25, Слобозия, Румыния, грунт, пары

Четвертьфинал

Виктория Дема (Украина)/Александра Йордаче (Румыния) – Симона Огеску (Румыния)/Челси Ванхаут (Бельгия) – 3:6, 6:3, 10:6

Полуфинал

Илона Гиороае/Андреа Присакариу (Румыния, 2) – Виктория Дема (Украина)/Александра Йордаче (Румыния) – 3:6, 6:4, 11:9

По теме:
Дема вышла в четвертьфинал турнира ITF в Румынии в парном разряде
Дема не сомгла обыграть третью сеянную на турнире ITF в Румынии
Соболева и Запаринюк выбыли из турнира ITF в Румынии в парах
Виктория Дема ITF Слобозия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 22 сентября 2023, 20:05 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «ВСУ освободят Бахмут и еще два города»
Война | 22 сентября 2023, 19:51 23
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «ВСУ освободят Бахмут и еще два города»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «ВСУ освободят Бахмут и еще два города»

Президент рассказал о ближайших планах армии

Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Теннис | 22.09.2023, 08:30
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Долгая дорога в милях
Футбол | 22.09.2023, 13:55
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Футбол | 22.09.2023, 10:05
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
Известны все участницы 1/4 финала на большом турнире в Гвадалахаре
21.09.2023, 08:25 1
Теннис
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
Английские клубы хотели подписать двух украинских талантов
21.09.2023, 12:49 27
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
21.09.2023, 18:40 9
Другие виды
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
21.09.2023, 12:01 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем