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  4. ПРИСАКАРИУ: «После 2-х баранок от Свёнтек все говорили, какая я неудачница»
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 20:14 |
646
0

ПРИСАКАРИУ: «После 2-х баранок от Свёнтек все говорили, какая я неудачница»

Румынская теннисистка вспомнила свой опыт

02 июня 2024, 20:14 |
646
0
ПРИСАКАРИУ: «После 2-х баранок от Свёнтек все говорили, какая я неудачница»
WTA. Андрея Присакариу

491-я ракетка мира Андрея Присакариу прокомментировала разгромную победу Иги Свёнтек над Анастасией Потаповой на Ролан Гаррос – 6:0, 6:0.

«Забавный факт: когда моя страна «убила» меня после того, как я проиграла Иге 0:6, 0:6, никто не заступился за меня. Все говорили, какая я неудачница и бла-бла. И все же я не единственная, у кого такой счет против нее. Это вроде как ее особенность.

На тот момент я имела рейтинг триста с чем-то, и все, что я хотела, – это выложиться на полную, что я и сделала. Я даже не должна был играть, но все равно сделала это. Так что да, проиграть ей в 0 не так уж и трагично, честно говоря. Всех целую», – написала румынка.

В комментариях Присакариу ответили, что она не только не единственная, кто проиграл два сета под ноль Свёнтек, но еще и не единственная теннисистка, фамилия которой начинается на латинскую букву P.

Отметим, что Присакариу проиграла Свёнтек на харде в матче Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году. Но при этом сопротивлялась на 12 минут больше, чем Потапова.

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Андрея Присакариу Анастасия Потапова Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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