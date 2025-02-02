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  4. ФОТО. Приз все же получила. Как это было: Ястремская была близка к трофею
WTA
02 февраля 2025, 19:15 |
951
0

ФОТО. Приз все же получила. Как это было: Ястремская была близка к трофею

Смотрите фотогалерею финального матча турнира WTA 500 в Линце

02 февраля 2025, 19:15 |
951
0
ФОТО. Приз все же получила. Как это было: Ястремская была близка к трофею
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В финале украинка в трех сетах проиграла Екатерине Александровой со счетом 2:6, 6:3, 5:7 за 2 часа и 13 минут.

В третьей партии украинка побеждала 3:0, но растеряла преимущество. В 12-м гейме Даяна отдала свою подачу с 0:40.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Даяна получила утешительный приз.

🏆 WTA 500 Линц. Хард в помещении. Финал

Даяна Ястремская [5] – 🏳️ Екатерина Александрова [4] – 2:6, 6:3, 5:7

ФОТО. Приз все же получила. Как это было: Ястремская была близка к трофею

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фото фотогалерея Даяна Ястремская Екатерина Александрова WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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