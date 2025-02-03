Самый низкий балл? Известная оценка Трубина за матч против Эштрела Амадора

2 февраля «Бенфика» провела гостевой поединок против команды «Эштрела Амадора» в 20 туре чемпионата Португалии.

Как результат, столичный клуб Португалии удержал преимущество и оформил победу со счетом 3:2.

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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе. Статистический портал WhoScored наградил голкипера отметкой 5.9, что стало одним из самых низких баллов среди участников матча.

Лучшим игроком портал выбрал Вангелиса Павлидиса, отличившегося дублем за «орлов». Игра греческого нападающего была оценена в 7.9 баллов.

Оценки матча «Эштрела Амадора» – «Бенфика» от WhoScored