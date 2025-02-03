«Кубарси спас нас сегодня». Фанаты о победе Барселоны над Алавесом

2 февраля в матче 22-го тура Ла Лиги «Барселона» на своем стадионе встретилась с «Алавесом». Игра завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Роберт Левандовски на 61-й минуте, выведя «Барселону» вперед. Эта победа позволила «каталонцам» сохранить третье место в турнирной таблице с 45 очками. «Алавес», в свою очередь, остается на 18-й строчке с 21 очком.

Фанаты «Барселоны» рады победе, но переживают из-за игры, потому что считают, что команда не настраивается серьезно на такие матчи, и это могло стоить победы.

Lumdy: «Это первый раз за более чем 2 месяца, когда мы не пропустили ни одного гола!».

Wedge: «Мы снова в гонке за титул».

Only1dinho: «Мне нравится, что мы подошли ко второму тайму как к матчу Лиги чемпионов. Хорошая победа – 3 очка в кармане».

Blessed Chikezie: «Кубарси спас нас сегодня».

Vipin Reddy: «Что можно отметить из последних двух игр: 1. Когда соперник начинает блокировать наших игроков, мы страдаем. Лучшее решение для этого – сочетание Педри и Френки в середине поля. 2. Араухо – хороший защитник в целом, но при Флике он должен быть третьим выбором после Иньиго и Гарсии».

Yep: «Ямал был великолепен сегодня, без сомнения. Но иногда ему нужно принимать решения между пасом и дриблингом. Но действительно приятно видеть игрока в футболке «Барсы» после Месси с таким безупречным дриблингом».

D zangalist: «Если бы Месси всегда быстро передавал мяч, мы бы никогда не увидели такого игрока, как он. Люди должны позволить Ямалу быть тем игроком, которым он хочет быть, он великолепен. Каждой команде нужен такой дриблер, как он. «Барса» догонит «Мадрид», я уверен в этом!».

STAR BOY ADONIS: «По крайней мере, сегодня мы одержали победу и добавили 3 очка в нашу статистику Ла Лиги в этом сезоне. Голов могло быть забито больше, если бы наши игроки были внимательны с первого тайма».

Da Real Estate Guru: «Флик слишком напрягает Ямаля. Он отличный парень и крайне важен. Но его надо беречь от травм. А почему Торре не играет?».

Stephen: «Почему возникают трудности с небольшими командами».